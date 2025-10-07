Возачи опрез! Путеви претежно клизави, учестали су одрони

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос претежно мокри и клизави, у котлинама и преко планинских превоја има магле, а одрони су учестали на дионицама које воде кроз усјеке и поред камених косина.

Из Ауто-мото савеза Српске саопштено је да се од 7.00 до 17.00 часова изводе радови на магистралном путу Брчко-Бијељина, па се саобраћај одвија успорено са прекидима од 10 минута, а у истом периоду саобраћај се одвија једном саобраћајном траком на мосту на граничном прелазу Рача.

Због деминирања терена, на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде, код деминерског радилишта ТИ "Гајеви", од 8.00 до 14.50 часова долазиће до получасовних обустава саобраћаја, а возила ће се пропуштати у трајању од 10 минута.

Ради извођења бушачко-минерских радова саобраћај ће на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале, бити обустављен од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.

На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Лјубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због санације клизишта, до повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина (Сијерачке стијене).

На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на 9-том километру.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

На регионалном путу Прибој-граница Република Српска-Федерација БиХ (Шибошница), дионица Мачковац-Пипери забрањено је одвијање саобраћаја за сва возила због оштећења моста у Мачковцу, те на дионици регионалног пута Пипери-Главичице.

Због саобраћајне незгоде обустављен је саобраћај на дионици магистралног пута Орманица-Градачац (Вучковци). До завршетка полицијског увиђаја у функцији је алтернативни правац.

Радови су актуелни на дионицама ауто-пута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралних путева: Зеница-Добој (Доња Враца-Лијешница), Јабланица-Блидиње (Јабланица-Косне Луке), Симин Хан-Доње Цапарде (Раинци Горњи), Јабланица-Прозор (насеље Мирци), Мостар-Читлук (на улазу у Читлук), Јајце-Црна Ријека и Гацко-Фоча (у Саставцима).

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.