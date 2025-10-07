Logo

У ова четири хороскопска знака рађају се наводно ''неподношљиве свекрве''

07.10.2025

07:42

У ова четири хороскопска знака рађају се наводно ''неподношљиве свекрве''
Фото: Pixabay

Брижна свекрва може постати друга мајка, подршка и стуб за млади пар, док други могу живот своје снаје претворити у пакао.

Међутим, астролози упозоравају на четири знака хороскопа чије жене лако постану захтјевне и уплитљиве свекрве, које могу створити напетост у домаћинству и отежати живот снајама и синовима.

Ован — ураган у кући

Она улази у дом као торнадо, поистовећује се с контролом кућних послова и често критикује начин на који други чисте, кувају и организују живот.

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за уторак доноси изненадне обрте за многе

Бик — поносна, материјална и захтјевна

Бик‑свекрва поноси се својим фаворитима, пажљиво оцјењује дарове по емоцији, али истовремено тражи ред, чистоћу и може без околишања подцртавати ваше пропусте, преноси Крстарица.

Близанци — непредвидива и радознала

Близанци су промјенљиви: понекад су изузетно љубазне и корисне, а понекад се мјешају и мијењају ставове; могу бити одличне чувалице, али и стално радознале према приватном животу своје породице.

Мода јесен

Занимљивости

Октобар брише илузије за три хороскопска знака

Рак — осјетљива, драматична и интуитивна

Рак‑свекрва није агресивна, али је врло осјетљива и склона емотивним реакцијама; лако повријеђује и тражи потврду кроз похвалу, а лаж или непажња готово сигурно је увреде.

