У ова четири хороскопска знака рађају се наводно ''неподношљиве свекрве''

07.10.2025
07:42
Коментари:0
Брижна свекрва може постати друга мајка, подршка и стуб за млади пар, док други могу живот своје снаје претворити у пакао.
Међутим, астролози упозоравају на четири знака хороскопа чије жене лако постану захтјевне и уплитљиве свекрве, које могу створити напетост у домаћинству и отежати живот снајама и синовима.
Она улази у дом као торнадо, поистовећује се с контролом кућних послова и често критикује начин на који други чисте, кувају и организују живот.
Бик‑свекрва поноси се својим фаворитима, пажљиво оцјењује дарове по емоцији, али истовремено тражи ред, чистоћу и може без околишања подцртавати ваше пропусте, преноси Крстарица.
Близанци су промјенљиви: понекад су изузетно љубазне и корисне, а понекад се мјешају и мијењају ставове; могу бити одличне чувалице, али и стално радознале према приватном животу своје породице.
Рак‑свекрва није агресивна, али је врло осјетљива и склона емотивним реакцијама; лако повријеђује и тражи потврду кроз похвалу, а лаж или непажња готово сигурно је увреде.
