Хороскоп за уторак доноси изненадне обрте за многе

Уторак, 7. октобар, доноси динамичне ситуације и изненадне обрте.
Многи ће се сусрести са малим неочекиваним тренуцима који ће им променити расположење. Љубав доноси и лијепе тренутке и мало напетости, док здравље захтијева умјереност и више кретања. Ево шта овај дан спрема за сваки знак.
Ован
Посао: Имаћете нову обавезу на послу коју ћете успешно решити.
Љубав: Партнер ће вам изненада поставити питање које вас збуњује.
Здравље: Потребно вам је више сна да бисте обновили енергију.
Бик
Посао: Постижете договор који може донијети дугорочне користи.
Љубав: Сусрет са вољеном особом ће вам уљепшати дан.
Здравље: Обратите пажњу на правилну исхрану.
Близанци
Посао: Неочекивано ћете добити прилику да покажете своју сналажљивост.
Љубав: Неко из вашег круга познаника могао би да покаже интересовање за вас.
Здравље: Касно поподне ћете се осјећати уморно.
Рак
Посао: Кратак састанак ће вам дати јаснију слику о будућим задацима.
Љубав: Ваш партнер ће показати топлину и пажњу која вам је била потребна.
Здравље: Повећајте унос течности.
Лав
Посао: Добићете вијести које ће променити ваше радне планове.
Љубав: За слободне Лавове, осмијех доноси лежерни флерт.
Здравље: Више кретања ће вам подићи расположење.
Дјевица
Посао: Дан је повољан за сређивање папирологије и детаља.
Љубав: Можда ћете осјетити малу дистанцу у вези са партнером.
Здравље: Обратите пажњу на циркулацију.
Вага
Посао: Ријешићете мање неспоразуме са колегом.
Љубав: Уживајте у спонтаном гесту партнера који ће вас развеселити.
Здравље: Потребна вам је лагана физичка активност.
Шкорпија
Посао: Могли бисте добити похвале за труд који сте уложили.
Љубав: Неко ће вас изненадити неочекиваном поруком.
Здравље: Обратите пажњу на варење.
Стрелац
Посао: Договор који сте чекали коначно почиње.
Љубав: Слободни ће имати прилику да стекну ново познанство.
Здравље: Водите рачуна о свом држању.
Јарац
Посао: Предстоји вам разговор о расподели одговорности у вашем тиму.
Љубав: Партнер би могао да вам покаже љубомору због ситнице.
Здравље: Пазите на стрес – пронађите начин да се опустите.
Водолија
Посао: Изненадиће вас нова идеја колеге коју ћете желети да развијете.
Љубав: Неочекивани комплимент враћа вам самопоуздање.
Здравље: Пазите на болове у врату и раменима.
Риба
Посао: Разговор са надређеним вам доноси осјећај сигурности.
Љубав: Могли бисте да сретнете старог пријатеља и осјетите посебну везу.
Здравље: Музика и опуштање вам помажу да останете уравнотежени.
