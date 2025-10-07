Logo

Скандал у Словенији, од премијера се тражи оставка

Извор:

Б92

07.10.2025

07:05

Коментари:

0
Скандал у Словенији, од премијера се тражи оставка
Фото: Tanjug/STA/Nebojša Tejić

Словеначка Комисија за спречавање корупције (КПК) утврдила је у нацрту извјештаја да се словеначки премијер Роберт Голоб нашао у околностима које могу да представљају сукоб интереса.

Он је именовао страначког колегу и бизнисмена Томажа Суботича у два управна одбора јавних болница.

Истрага је покренута након што су медији открили да су Голоб и његова партнерка љетовали у Суботичевој кући у Хрватској, преноси СТА.

Планина, снијег

Регион

Два брата међу страдалим хрватским планинарима

Голобов адвокат Стојан Здолшек тврди да премијер није учествовао у избору кандидата, да је поступак спроведен јавно и да би исход био исти и без Голобовог гласа, преноси б92.

Он оспорава законитост поступка КПК јер је покренут на основу фотографија приватне преписке.

КПК наводи да налази не подразумијевају аутоматске санкције, већ да је даља одговорност на самом званичнику и јавности.

Болница доктор

Регион

Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

Премијер Голоб најавио је да ће се о свему огласити након што проучи детаље.

Словеначка опозиција је позвала Голоба да поднесе оставку ако се утврди кршење закона о интегритету, подсјећајући на његова ранија обећања.

У току је и други поступак против Голоба, везан за наводне притиске на бившу министарку полиције Татјану Бобнар и друге запослене у Министарству.

