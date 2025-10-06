Познати хрватски режисер давио кћерку: ''Ухватио ме за гркљан, а онда ме је угризао''

Извор:
Јутарњи.хр
06.10.2025
21:09
Познати хрватски режисер нашао се у оптужници загребачког тужилаштва због инцидента са кћерком у стану у центру града.
Према оптужници, режисер је 16. децембра прошле године ухватио ћерку за врат и давио је, вукао за косу и зубима угризао за ручни зглоб. Сљедећег дана потражила је љекарску помоћ због видљивог угриза на подлактици, што је окарактерисано као лака тјелесна повреда. У случај се затим умијешала и полиција, која је 71-годишњег режисера ухапсила.
Тужилаштво тражи да се због повређивања блиске особе оптужени казни са годину дана безусловног затвора.
Кћерка је испричала да већ дуже вријеме има турбулентан однос са оцем и да је тог дана дошао ненајављено, иако му је рекла да не долази.
- Рекао је да је дошао због мајке. Почео је да виче. Ушао је у стан упркос мом противљењу. У ходнику ме једном руком ухватио за гркљан, а другом за косу. Одгуривала сам га савијеном руком покушавајући да се извучем из стиска, а он ме тада угризао за подлактицу. Све је то трајало неколико минута. Не знам како сам успјела да се отргнем, јер је он у доброј физичкој кондицији и снажне грађе. Мислим да је доживио помрачење свијести – рекла је режисерова ћерка, која је у једном тренутку успјела да побјегне у купатило и закључа се.
Режисер је негирао кривицу, тврдећи да је бившој супрузи донио храну након што се вратила из болнице. Врата му је отворила кћерка.
- Отворила је и затворила врата. Пустила ме је корак-два у стан и викала да изађем. Ударила ме је. Нисам је ухватио за врат. Можда ипак јесам. Али нисам је гризао зубима. Реаговао сам тако јер је покушала да ме 'закоље'. На крају сам отишао чим је она ушла у купатило – изјавио је оптужени режисер.
Кћерка је навела да те вечери није звала полицију, али да је наредног дана, када се отац поново појавио на вратима стана у којем живи с мајком, одлучила да потражи помоћ.
Шта ће на крају одлучити суд, знаће се након што оптужно веће донесе одлуку о основаности оптужнице, пише Јутрањи.хр.
