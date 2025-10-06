Идентификован осумњичени за убиство судије, рањене још три особе

Извор:
Танјуг
06.10.2025
17:40
Коментари:0
Судија Апелационог суда у Тирани, Астрит Каљаја, убијен је данас у пуцњави која се догодила унутар зграде суда, а осумњичени за напад је идентификован као Гјон Шкамби, саопштила је албанска полиција.
У оружаном инциденту рањене су још три особе.
Према досадашњим информацијама, пуцњава се догодила током суђења у вези с имовинским спором између Шкамбија и више породица из Скадра, пренози Јуроњуз Албанија.
Шкамби тврди да је законити власник објекта у којем живи 31 породица, док те породице наводе да је он фалсификовао документацију и насилно покушава да преузме њихову имовину.
Спор је годинама био предмет судског поступка, а данашње суђење наводно је било повезано са тим случајем.
Полиција је одмах реаговала и ухапсила осумњиченог, док се повређени налазе на болничком лечењу.
Раније данас, у Апелационом суду у Тирани убијен је судија Астрит Каљаја док је рочиште било у току.
Здравље
Која сланина је боља за здравље - барена или димљена?
Нападач је ушао у судницу и пуцао у Каљају који је пребачен у болницу где му је пружена медицинска помоћ, преноси Албанијан пост.
Судија Астрит Каљаја годинама је служио у албанском правосудном систему, а последњи пут у Апелационом суду у Скадру.
Прошао је процес провере 2019. године, где га је на функцији потврдила Независна квалификациона комисија, а затим и Специјални жалбени панел 2022. године.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму