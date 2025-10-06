Logo

Идентификован осумњичени за убиство судије, рањене још три особе

Танјуг

06.10.2025

17:40

Идентификован осумњичени за убиство судије, рањене још три особе
Фото: Pexels

Судија Апелационог суда у Тирани, Астрит Каљаја, убијен је данас у пуцњави која се догодила унутар зграде суда, а осумњичени за напад је идентификован као Гјон Шкамби, саопштила је албанска полиција.

У оружаном инциденту рањене су још три особе.

Према досадашњим информацијама, пуцњава се догодила током суђења у вези с имовинским спором између Шкамбија и више породица из Скадра, пренози Јуроњуз Албанија.

Шкамби тврди да је законити власник објекта у којем живи 31 породица, док те породице наводе да је он фалсификовао документацију и насилно покушава да преузме њихову имовину.

Спор је годинама био предмет судског поступка, а данашње суђење наводно је било повезано са тим случајем.

Полиција је одмах реаговала и ухапсила осумњиченог, док се повређени налазе на болничком лечењу.

Раније данас, у Апелационом суду у Тирани убијен је судија Астрит Каљаја док је рочиште било у току.

Здравље

Која сланина је боља за здравље - барена или димљена?

Нападач је ушао у судницу и пуцао у Каљају који је пребачен у болницу где му је пружена медицинска помоћ, преноси Албанијан пост.

Судија Астрит Каљаја годинама је служио у албанском правосудном систему, а последњи пут у Апелационом суду у Скадру.

Прошао је процес провере 2019. године, где га је на функцији потврдила Независна квалификациона комисија, а затим и Специјални жалбени панел 2022. године.

Убиство

Albanija

