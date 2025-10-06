Возила километрима без гума, била пијана и дрогирана

Извор:
Радио Сарајево
06.10.2025
17:29

Жена из Хрватске која је километре прелазила управљајући возилом без гума на десној страни била је пијана и дрогирана, јавили су из Постаје прометне полиције Шибеник.
Они су, наиме, јуче, 5. октобра, око 12:20 сати у Дубрави код Шибеника зауставили лично возило шибенских регистарских ознака којим је управљала 42-годишња хрватска држављанка.
Возилу су недостајали предњи и задњи десни пнеуматик, јавља ПУ шибенско-книнска.
Даљњом контролом утврђено је како је жена управља возилом за вријеме док јој је изречена забрана управљања моторним возилом Б категорије. Алкотестирањем јој је измјерена концентрација алкохола од 1,27 г/кг.
Због сумње да је возила и под утјецајем дрога, полицајци су јој понудили тестирање. Прелиминарним тестирањем утврђена је присутност дроге у организму, но возачица је изричито одбила вађење крви и урина ради даљње анализе и вјештачења, преноси Радио Сарајево.
