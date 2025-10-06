Logo

Возила километрима без гума, била пијана и дрогирана

Радио Сарајево

06.10.2025

17:29

Hrvatska policija
Фото: MUP HR

Жена из Хрватске која је километре прелазила управљајући возилом без гума на десној страни била је пијана и дрогирана, јавили су из Постаје прометне полиције Шибеник.

Они су, наиме, јуче, 5. октобра, око 12:20 сати у Дубрави код Шибеника зауставили лично возило шибенских регистарских ознака којим је управљала 42-годишња хрватска држављанка.

Возилу су недостајали предњи и задњи десни пнеуматик, јавља ПУ шибенско-книнска.

Даљњом контролом утврђено је како је жена управља возилом за вријеме док јој је изречена забрана управљања моторним возилом Б категорије. Алкотестирањем јој је измјерена концентрација алкохола од 1,27 г/кг.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Каран да настави политичко-правну борбу за Српску

Због сумње да је возила и под утјецајем дрога, полицајци су јој понудили тестирање. Прелиминарним тестирањем утврђена је присутност дроге у организму, но возачица је изричито одбила вађење крви и урина ради даљње анализе и вјештачења, преноси Радио Сарајево.

pijana djevojka

bahata vožnja

