Дом здравља Бањалука: Бесплатан скрининг на остеопорозу

06.10.2025
17:19
Коментари:0
"Дом здравља" Бањалука почео је са бесплатним превентивним прегледима за жене у перименопаузи и менопаузи, а све у циљу раног откривања и превенције остеопорозе.
Како наводе, прегледи се односе на жене старије од 43 године и трајаће до 10. октобра, сваким радним даном, од 9 до 14 часова, у просторијама Специјалистичких амбуланти из гинекологије на Поликлиници.
"Током прегледа користиће се ултразвучни апарат дензитометар за одређивање минералне густине костију и процјену ризика од остеопорозе, једног од водећих јавноздравствених проблема у старијој животној доби. Позивамо све суграђанке које испуњавају услове да искористе ову прилику и обаве бесплатан преглед. Правовремена превенција може значајно допринијети очувању здравља и квалитета живота" , навели су у саопштењу.
