Logo

Дом здравља Бањалука: Бесплатан скрининг на остеопорозу

06.10.2025

17:19

Коментари:

0
Дом здравља Бањалука: Бесплатан скрининг на остеопорозу
Фото: АТВ

"Дом здравља" Бањалука почео је са бесплатним превентивним прегледима за жене у перименопаузи и менопаузи, а све у циљу раног откривања и превенције остеопорозе.

Како наводе, прегледи се односе на жене старије од 43 године и трајаће до 10. октобра, сваким радним даном, од 9 до 14 часова, у просторијама Специјалистичких амбуланти из гинекологије на Поликлиници.

"Током прегледа користиће се ултразвучни апарат дензитометар за одређивање минералне густине костију и процјену ризика од остеопорозе, једног од водећих јавноздравствених проблема у старијој животној доби. Позивамо све суграђанке које испуњавају услове да искористе ову прилику и обаве бесплатан преглед. Правовремена превенција може значајно допринијети очувању здравља и квалитета живота" , навели су у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Dom zdravlja Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радници "Коксаре" привремено обуставили штрајк

Друштво

Радници "Коксаре" привремено обуставили штрајк

4 ч

0
Стиже нам промјена времена, температура и до 23 степена

Друштво

Стиже нам промјена времена, температура и до 23 степена

5 ч

0
Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

Друштво

Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

9 ч

1
У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

Друштво

У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner