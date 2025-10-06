Радници "Коксаре" привремено обуставили штрајк

Logo

Извор:

СРНА

06.10.2025

Фото: koksara.ba

Радници "Коксаре" из Лукавца заледили су генерални штрајк након што су им из Управе предузећа саопштили да ће данас бити уплаћен дио августовске плате и накнаде за топли оброк.

Предсједник Синдиката радника "Коксаре" Ермин Халиловић навео је да су радници пристали да привремено обуставе штрајк.

- Од Управе смо захтијевали да нам се достави споразум са увезивањем радног стажа од марта. Данас смо имали састанак извршног одбора и послаћемо Управи захтјев за хитан састанак који би требало да се одржи у скорије вријеме. Није рјешење да сваки мјесец радници штрајкују како би добили плату - рекао је Халиловић.

"Коксара" запошљава око 800 радника и тренутно се суочава са вишемилионским обавезама према "Електропривреди БиХ", "Жељезницама ФБиХ", добављачима и банкама, што озбиљно доводи у питање наставак производње и опстанак фабрике, преносе федерални медији.

Радници су прије неколико дана ступили у генерални штрајк и производњу свели на минимум док им не буде исплаћена плата и увезан радни стаж.

Тагови:

Штрајк

koksara

