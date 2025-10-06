Logo

Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега

Извор:

СРНА

06.10.2025

08:38

Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега
Фото: Танјуг/АП

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, понегдје са слабом кишом, на планинама са слабим снијегом.

Падавине се очекују у централним предјелима и на истоку.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе појачан, сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

kisa vrijeme

Друштво

Могућ и снијег: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Највиша температура ваздуха биће од осам до 14 степени, на југу до 17 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Чемерно и Бјелашница два, Соколац четири, Мркоњић Град, Бихаћ, Бугојно, Дрвар и Зеница пет, Нови Град и Сарајево шест, Приједор седам, Бањалука, Вишеград, Добој и Тузла осам, Бијељина девет, Билећа 10, Требиње 11, Мостар 12 и Неум 13 степени Целзијусових, преноси Срна.

Временска прогноза

Kiša

