Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, понегдје са слабом кишом, на планинама са слабим снијегом.
Падавине се очекују у централним предјелима и на истоку.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе појачан, сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од осам до 14 степени, на југу до 17 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Чемерно и Бјелашница два, Соколац четири, Мркоњић Град, Бихаћ, Бугојно, Дрвар и Зеница пет, Нови Град и Сарајево шест, Приједор седам, Бањалука, Вишеград, Добој и Тузла осам, Бијељина девет, Билећа 10, Требиње 11, Мостар 12 и Неум 13 степени Целзијусових, преноси Срна.
