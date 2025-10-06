Трагедија у индонежанском руднику: Седморо погинулих

06.10.2025
08:30
Седам радника рударске компаније "Фрипорт", погинуло је након што су нестали усљед клизишта у руднику Грасберг у Индонезији.
До несреће је дошло 8. септембра, када је око 800.000 тона блата затрпало дио рудника бакра и злата, заробивши раднике под муљем и камењем, пренио је Ројтерс.
Пет тијела пронађена су током викенда, чиме је потрага окончана.
Операције у руднику биле су обустављене скоро мјесец дана, а компанија "Фрипорт" упозорила је да ће несрећа негативно да утиче на продају бакра и злата у трећем кварталу.
"Фрипорт" сарађује с индонежанским властима на истрази узрока инцидента и процени безбједности будућих операција.
Истрага је у току.
