Трагедија у индонежанском руднику: Седморо погинулих

06.10.2025

08:30

Трагедија у индонежанском руднику: Седморо погинулих

Седам радника рударске компаније "Фрипорт", погинуло је након што су нестали усљед клизишта у руднику Грасберг у Индонезији.

До несреће је дошло 8. септембра, када је око 800.000 тона блата затрпало дио рудника бакра и злата, заробивши раднике под муљем и камењем, пренио је Ројтерс.

Пет тијела пронађена су током викенда, чиме је потрага окончана.

Операције у руднику биле су обустављене скоро мјесец дана, а компанија "Фрипорт" упозорила је да ће несрећа негативно да утиче на продају бакра и злата у трећем кварталу.

"Фрипорт" сарађује с индонежанским властима на истрази узрока инцидента и процени безбједности будућих операција.

Истрага је у току.

