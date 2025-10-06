Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште

Извор:
Индекс
06.10.2025
07:40
Коментари:0
Мушкарац који је помогао забарикадирати синагогу у сјеверном Манчестеру детаљно је описао стравичан напад у којем су убијена два британска Јевреја, пише Би-би-си.
Алан Леви налазио се у синагоги Хитон Парк прошлог четвртка када је нападач Џихад Ал Самие аутомобилом ударио, а затим ножем напао вјернике окупљене на служби поводом празника Јом кипур. Леви је испричао како је нападач, којег је назвао "чудовиштем", покушавао провалити врата синагоге док су их он и други чланови заједнице очајнички држали затворенима. У нападу су убијени Адриан Далиби (53) и Мелвин Кравиц (66), а још три особе су повријеђене док су покушавале заштитити остале вјернике.
Леви, предсједник Управног одбора синагоге, описао је драматичне тренутке док је држао улазна врата. Рекао је како је нападач користио ножеве и тегле за цвијеће у покушају да провали унутра. "Видио сам ово велико, огромно, зло чудовиште како раменом удара у улазна врата, покушавајући их разбити с ножем у руци", изјавио је за Би-би-си.
"Једино што сам чуо било је како говори "то добијете кад убијате нашу дјецу'", присјетио се. "То је једино што сам га чуо да каже. А ми смо били иза врата и говорили смо 'нећемо пустити овог човјека унутра'. Био је поремећено, зло чудовиште."
Левијево свједочанство долази у вријеме док се заједница опрашта од жртава. Стотине људи присуствовале су сахрани Мелвина Кравица. Чланови породице, вјерници из синагоге Хитон Парк предвођени рабином Даниелом Валкером те чланови шире јеврејске заједнице окупили су се у Салфорду како би му одали почаст. Многи ожалошћени стајали су на киши испред молитвене дворане, слушајући службу преко звучника.. Раније, у суботу, 18-годишња жена и 43-годишњи мушкарац пуштени су на слободу.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
09
18
09
15
09
12
09
08
09
01
Тренутно на програму