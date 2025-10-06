Logo

Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

06.10.2025

07:10

Коментари:

0
Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

Потресан случај десио се у граду Марашешти у округу Вранча у Румунији када је трогодишњег дјечака убио чопор паса.

Мјештани су изјавили како се плаше да изађу на улицу и да су посљедњих година упутили на десетине пријава општини. Власти, с друге стране, тврде да сакупљају на десетине паса луталица, али да људи настављају да напуштају животиње, преноси Observatornews.ro.

- Дијете је прошло туда и зграбили су га пси. Комшија је видио мртво дијете. Било је 20-30 паса - испричао је један мјештанин Марашештија.

Дијете је наводно отишло од куће без знања родитеља када га је напао чопор паса. Дечак није стигао да позове у помоћ, а када га је један мјештанин угледао, већ је било прекасно.

Хтио стићи до баке и дједа

- Дијете је хтјело да прође, да оде до своје баке, али није успјело јер су га одавде зграбили пси, а како су га вукли довде, заиста не знамо - објаснила је једна жена.

- Дијете је вјероватно вриштало, јер овдје има много паса, вјерујем да има бар 20 за које се претпоставља да немају власника и долазе овдје због смећа. Вјероватно када су га видјели самог, јурнули су на њега - рекао је други мјештанин.

Мјештани су у стању шока, посебно зато што су, како кажу, упутили на десетине пријава властима.

- Мислим да ниједан родитељ не би желио да изгуби дијете на овакав начин. Сада се плашимо за наше дијете када се игра у дворишту, стално пазимо на њега - додала је друга особа поводом трагедије.

Насеље преплављено луталицама

- Тражио сам од надлежних да пошаљу шинтере, да предузму мјере против паса без власника јер деца више не могу да иду у школу. Никаква мјера није предузета - открио је један мушкарац.

Два дана прије трагедије, градоначелник је објавио да је са улица склоњено скоро 70 паса луталица.

- Договорили смо се да у наредном периоду сакупимо више паса из те зоне и да истовремено покушамо са микрочиповањем оних који остану, јер су многи од њих пси људи који живе у том крају. Уклањање паса одатле је прилично тешко. То се може урадити само у присуству полиције - изјавио је Адријан Тодерашк, градоначелник Марашештија.

Упозорење стручњака

Стручњаци кажу да пси луталице нападају у чопору, посебно када немају хране.

- Окупљају се у чопоре, постају веома опасни јер лове у чопору, подржавају једни друге и лове баш као у природи - нагласио је Корнел Гингашу, ветеринар.

Прије двије године, жену од 43 године убили су пси док је џогирала у зони језера Мории у главном граду

Подијели:

Тагови:

Rumunija

psi lutalice

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп најновијом објавом најавио прекретницу

2 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

11 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Гувернер Калифорније тужи Трампову администрацију

12 ч

0
Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

Свијет

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner