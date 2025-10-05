Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

Извор:
СРНА
05.10.2025
18:19
Словачки премијер Роберт Фицо поново је критиковао однос ЕУ према Русији рекавши да не жели да види пораз Москве, али да жели да спријечи још један велики рат у Европи.
Рат у Украјини "није наш рат", рекао је Фицо у интервјуу словачком јавном сервису СВР.
Интервју је уприличен поводом годишњице битке на Дукљанском превоју 1944. године, која је означила почетак ослобођења Словачке од нацистичке власти у офанзиви совјетске Црвене армије.
Ова битка је била највећа и најкрвавија вођена током Другог свјетског рата на територији данашње Словачке, а совјетске снаге су претрпјеле велике губитке.
Фицо је рекао да је погрешно што се све више споменика палим совјетским војницима уклања, с обзиром на њихову улогу у ослобођењу Словачке.
Он је изразио забринутост због тога што људи данас "немарно више говоре о рату него о миру" и обећао је да Словачка неће бити увучена ни у какву "ратну авантуру" док је он премијер.
