Андреј Бабиш изразио лојалност Европској унији након побједе на изборима у Чешкој

СРНА

05.10.2025

17:18

Андреј Бабиш, бивши чешки премијер
Фото: Танјуг/АП

Лидер чешке странке АНО Андреј Бабиш, који је у суботу прогласио побједу на парламентарним изборима у Чешкој, изразио је данас лојалност Европској унији, истичући да жели добро функционисање Уније, и истовремено одбацио потенцијални референдум о изласку Чешке из ЕУ и НАТО за који се залаже десничарска странка Слобода и директна демократија (СПД), с којом је Бабиш претходно најавио сарадњу.

- Разговарали смо о изборној побједи и нашем ставу према НАТО и ЕУ. Сусрећем се са много негативних информација и мислим да то није фер - изјавио је Бабиш након сусрета са предсједником Чешке Петром Павелом, пренио је Еурактив.

Бабиш је нагласио да је проевропски оријентисан и да жели "добро функционисање Европе", додајући да би Чешка требало да помаже Украјини преко ЕУ, а не директно као до сада.

На питање украјинског новинара да ли подржава кандидатуру Украјине за чланство у ЕУ, одговорио је да та земља није спремна за ЕУ и указао да прво мора бити окончан рат.

Бабиш је, такође, најавио да ће преиспитати чешки међународни пројекат снабдијевања Украјине артиљеријским гранатама, који је покренула Влада премијера Петра Фијале, и да ће о томе "по потреби разговарати са предсједником (Украјине) Володимиром Зеленским".

Према коначним резултатима, Бабишева странка АНО освојила је на управо одржаним изборима 34,5 одсто гласова и 80 од 200 мандата у парламенту.

Бабиш је најавио да ће тражити подршку за владу од крајње десничарске странке Слобода и директна демократија (СПД), која је освојила 15 мјеста, као и од нових десничарских посланика из странке Мотористи за себе са 13 мандата.

- Дефинитивно ћемо тежити једнопартијској влади на челу са АНО - рекао је Бабиш, док СПД истовремено подстиче идеју о референдуму о изласку Чешке из ЕУ, што је Бабиш одбацио.

Чешки предсједник Павел изразио је забринутост због сукоба интереса Бабиша као бизнисмена и политичара.

Према магазину "Форбс", Бабиш је седми најбогатији Чех, а суочава се и са судским процесом због преваре са субвенцијама ЕУ вриједне више од два милиона долара.

Бабиш, који себе описује као "миротворца" који позива на прекид сукоба у Украјини, најавио је политику по принципу "Чеси на првом мјесту", по угледу на америчког предсједника Доналда Трампа.

Andrej Babiš

