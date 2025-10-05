Logo

Фицо: Да је Европа хтјела мир, сукоб у Украјини одавно би се завршио

Извор:

Агенције

05.10.2025

14:08

Коментари:

0
Фицо: Да је Европа хтјела мир, сукоб у Украјини одавно би се завршио
Фото: Танјуг/АП

Сукоб у Украјини могао је одавно да се заврши да је Европска унија улагала онолико напора у постизање мира колико тренутно улаже у подршку овом сукобу, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Он је напоменуо да је циљ његове владе да што брже оконча сукоб у Украјини.

„Овај рат је одавно требало да се заврши. Зашто још увијек траје? Зато што га неко подржава. Овај рат је могао да се заврши три мјесеца након што је почео, али је неко рекао: не, не, не“, нагласио је Фицо.

Премијер Словачке крајем јула је изјавио да се Запад надао да ће искористити Украјину да ослаби Русију, али у томе није успио и неће успјети.

Фицо је у јануару напоменуо да је потписивање мировног споразума о Украјини спречено под притиском западних политичара убрзо након почетка сукоба 2022. године. Према његовим ријечима, сукоб је оставио Украјину у „страшном стању“ и принудио је да се ослања на помоћ „из цијелог свијета“.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Роберт Фицо

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Нова паника": Литванци опет затворили аеродром, разлог је бизаран

Свијет

"Нова паника": Литванци опет затворили аеродром, разлог је бизаран

4 ч

0
Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

Свијет

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

5 ч

0
Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

Свијет

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

5 ч

0
Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Свијет

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

18

17

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

18

01

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

17

59

"Путин вам се смије"

17

54

Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner