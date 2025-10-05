Извор:
Сукоб у Украјини могао је одавно да се заврши да је Европска унија улагала онолико напора у постизање мира колико тренутно улаже у подршку овом сукобу, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Он је напоменуо да је циљ његове владе да што брже оконча сукоб у Украјини.
„Овај рат је одавно требало да се заврши. Зашто још увијек траје? Зато што га неко подржава. Овај рат је могао да се заврши три мјесеца након што је почео, али је неко рекао: не, не, не“, нагласио је Фицо.
Премијер Словачке крајем јула је изјавио да се Запад надао да ће искористити Украјину да ослаби Русију, али у томе није успио и неће успјети.
Фицо је у јануару напоменуо да је потписивање мировног споразума о Украјини спречено под притиском западних политичара убрзо након почетка сукоба 2022. године. Према његовим ријечима, сукоб је оставио Украјину у „страшном стању“ и принудио је да се ослања на помоћ „из цијелог свијета“.
