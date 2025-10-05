Logo

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

05.10.2025

12:27

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Након хаоса с дроновима у Минхену, полиција је у петак ујутру у Франкфурту ухапсила 41-годишњег хрватског држављанина који је управљао дроном у зони забране летења изнад франкфуртског аеродрома.

Дрон је одмах заплијењен, па рад највећег њемачког аеродрома није био прекинут.

Према сопственим ријечима, пилот дрона "само је желио да испроба свој новонабављени дрон", пише Феникс.

Аеродром

Свијет

Ухапшен Хрват осумњичен да је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

Портпарол франкфуртске полиције истакао је како се дронови данас могу купити готово свуда. Инцидент је прошао без посљедица, за разлику од Минхена, гдје су због дронова две вечери заредом морали привремено да обуставе летове, а хиљаде путника биле су погођене.

Полиција је потврдила да нема доказа да је ухапшени повезан с Русијом.

Против њега је покренут прекршајни поступак, а пријети му новчана казна. Франкфурт је иначе опремљен системом за откривање дронова, а слични инциденти редовно се пријављују.

У Њемачкој је строго забрањено управљати дроновима изнад осетљивих зона попут аеродрома, војних објеката и затвора.

За нелегалан лет дроном казне могу достићи 50.000 евра, а ако се лет оцијени као опасна интервенција у ваздушни саобраћај, починиоцу може запријетити казна затвора од 6 мјесеци до 10 година.

