Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

05.10.2025
10:33
Коментари:1
Премијер Грузије Ираклиј Кобахидзе изјавио је да су чланови опозиционе странке бившег предсједника Михаила Сакашвилија, Уједињени национални покрет, покушали да организују "Мајдан" у Грузији, по пети пут.
"Јуче је био покушај државног удара који је пропао. Видјели смо покушај 'нацмајдана'... Национални покрет је покушао 'Мајдан' по пети пут", изјавио је Кобахидзе на конференцији за новинаре.
Свијет
Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч
Он је поручио да ће владајућа партија Грузијски сан наставити да преузима одговорност за управљање и развој земље у годинама које долазе.
"Желим да подсјетим све да ће Грузијски сан бити на власти наредне три године. Затим ће бити избори. Стога позивам све да прихвате реалност", додао је Кобахидзе.
У Грузији су јуче одржани избори у 64 општине, али су изборни дан обиљежиле и демонстрације на улицама главног града. Владајућа парија Грузијски сан прогласила је јуче побједу на изборима у све 64 општине.
Демонстранти су се окупили на Тргу слободе, а неки су се премјестили ка резиденцији предсједника Грузије Михаила Кавелашвилија. Потом су провалили у двориште предсједника Грузије, пробивши металну ограду.
Кобахидзе је назвао скуп у близини предсједничке палате кривичним дјелом и рекао да ће они који су учествовали у протесту бити кажњени.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
48
12
41
12
30
12
27
12
21
Тренутно на програму