Logo

Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

05.10.2025

10:33

Коментари:

1
Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут
Фото: Tanjug / AP

Премијер Грузије Ираклиј Кобахидзе изјавио је да су чланови опозиционе странке бившег предсједника Михаила Сакашвилија, Уједињени национални покрет, покушали да организују "Мајдан" у Грузији, по пети пут.

"Јуче је био покушај државног удара који је пропао. Видјели смо покушај 'нацмајдана'... Национални покрет је покушао 'Мајдан' по пети пут", изјавио је Кобахидзе на конференцији за новинаре.

грузија-протест-избори

Свијет

Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

Он је поручио да ће владајућа партија Грузијски сан наставити да преузима одговорност за управљање и развој земље у годинама које долазе.

"Желим да подсјетим све да ће Грузијски сан бити на власти наредне три године. Затим ће бити избори. Стога позивам све да прихвате реалност", додао је Кобахидзе.

У Грузији су јуче одржани избори у 64 општине, али су изборни дан обиљежиле и демонстрације на улицама главног града. Владајућа парија Грузијски сан прогласила је јуче побједу на изборима у све 64 општине.

Демонстранти су се окупили на Тргу слободе, а неки су се премјестили ка резиденцији предсједника Грузије Михаила Кавелашвилија. Потом су провалили у двориште предсједника Грузије, пробивши металну ограду.

Кобахидзе је назвао скуп у близини предсједничке палате кривичним дјелом и рекао да ће они који су учествовали у протесту бити кажњени.

Подијели:

Тагови:

Gruzija

protest

izbori

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

Свијет

Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

3 ч

0
Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

Свијет

Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

3 ч

0
Наставља се "циркус": Макрон дао рок!

Свијет

Наставља се "циркус": Макрон дао рок!

3 ч

0
Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

Свијет

Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner