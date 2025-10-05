Наставља се "циркус": Макрон дао рок!

05.10.2025
09:10
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон затражио је од новог премијера Себастијана Лекорнуа да до вечерас формира владу, јавила је телевизија БФМТВ позивајући се на извор у Макроновој странци "Ренесанса".
Према овом извору, очекује се да ће Лекорну објавити састав нове француске владе најкасније у понедјељак ујутру.
У извјештају се напомиње да Макрон захтијева формирање кабинета спремног за дијалог са политичком љевицом.
Макрон је раније именовао министра одбране Лекорнуа за новог премијера, са задужењем да формира нови кабинет.
Претходни премијер Франсоа Бајру поднио је оставку након што је парламент изгласао неповјерење његовој влади због предложених мјера штедње.
