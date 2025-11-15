Logo
Large banner

Сијарто: Блокираћемо одлуке Брисела које ескалирају сукоб

Извор:

СРНА

15.11.2025

16:54

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Влада Мађарске блокираће све одлуке ЕУ усмјерене на ескалацију оружаног сукоба у Украјини и укључивање европских земаља у њега, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.

- Ако нас Брисел гурне према рату, искористићемо право вета на доношење одлука, чак и ако будемо морали да дјелујемо сами против свих осталих 26 чланица ЕУ - рекао је Сијарто на антиратном скупу у Ђеру, на сјеверозападу земље.

Он је додао да Будимпешта не може да дозволи да Мађарска и Мађари уђу у рат.

- Морамо да заштитимо Мађарску и мађарске грађане од тога - нагласио је Сијарто, а преноси ТАСС.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Evropska unija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре

Свијет

Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре

4 ч

0
Искључен спољни далековод нуклеарне електране Запорожје

Свијет

Искључен спољни далековод нуклеарне електране Запорожје

4 ч

0
Мерц се огласио о депортацијама, ево ко може остати у Њемачкој

Свијет

Мерц се огласио о депортацијама, ево ко може остати у Њемачкој

4 ч

0
Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Свијет

Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner