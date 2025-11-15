Сијарто: Блокираћемо одлуке Брисела које ескалирају сукоб

Извор:
15.11.2025
16:54
Влада Мађарске блокираће све одлуке ЕУ усмјерене на ескалацију оружаног сукоба у Украјини и укључивање европских земаља у њега, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
- Ако нас Брисел гурне према рату, искористићемо право вета на доношење одлука, чак и ако будемо морали да дјелујемо сами против свих осталих 26 чланица ЕУ - рекао је Сијарто на антиратном скупу у Ђеру, на сјеверозападу земље.
Он је додао да Будимпешта не може да дозволи да Мађарска и Мађари уђу у рат.
- Морамо да заштитимо Мађарску и мађарске грађане од тога - нагласио је Сијарто, а преноси ТАСС.
