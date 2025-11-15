Logo
Мерц се огласио о депортацијама, ево ко може остати у Њемачкој

СРНА

15.11.2025

15:41

0
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да је људима који су прогоњени на политичкој или вјерској основи дозвољено да остану у Њемачкој.

"Оне који су политички или вјерски прогоњени Њемачка неће депортовати и то је потпуно јасно", рекао је Мерц на састанку свог конзервативног блока.

Истовремено је нагласио да избјеглице које су тражиле заштиту од грађанских ратова морају да се врате у матичне земље када се сукоби заврше.

Мерц је најавио да ће разговарати са сиријским предсједником Ахмедом ел Шаром о томе шта може да се учини да би се осигурало да Сиријци који су у Њемачкој могу да допринесу обнови Сирије сада када је завршен грађански рат у тој земљи.

Он је оцијенио да ће многи од њих бити потребни у Сирији и зато би требало да имају подстицај да се врате у своју домовину.

На крају, Мерц је говорио о могућностима за останак добро интегрисаних избјеглица, пренијела је агенција ДПА.

"Многи су овд‌је и потребни су овд‌је, постали су љекари или раде у разним професијама. Желимо да им пружимо перспективу да остану овд‌је ако се интегришу, ако су у могућности да овд‌је зарађују за живот са својим породицама", додао је њемачки канцелар, а преноси Срна.

Fridrih Merc

deportacije

Њемачка

