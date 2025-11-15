Мерц се огласио о депортацијама, ево ко може остати у Њемачкој

Извор:
Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да је људима који су прогоњени на политичкој или вјерској основи дозвољено да остану у Њемачкој.
"Оне који су политички или вјерски прогоњени Њемачка неће депортовати и то је потпуно јасно", рекао је Мерц на састанку свог конзервативног блока.
Истовремено је нагласио да избјеглице које су тражиле заштиту од грађанских ратова морају да се врате у матичне земље када се сукоби заврше.
Мерц је најавио да ће разговарати са сиријским предсједником Ахмедом ел Шаром о томе шта може да се учини да би се осигурало да Сиријци који су у Њемачкој могу да допринесу обнови Сирије сада када је завршен грађански рат у тој земљи.
Он је оцијенио да ће многи од њих бити потребни у Сирији и зато би требало да имају подстицај да се врате у своју домовину.
На крају, Мерц је говорио о могућностима за останак добро интегрисаних избјеглица, пренијела је агенција ДПА.
"Многи су овдје и потребни су овдје, постали су љекари или раде у разним професијама. Желимо да им пружимо перспективу да остану овдје ако се интегришу, ако су у могућности да овдје зарађују за живот са својим породицама", додао је њемачки канцелар, а преноси Срна.
