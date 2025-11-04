Мерц упозорава: Спремају се депортације

Извор:
Б92
04.11.2025
08:58
Коментари:
Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је сиријског председника Ахмеда ел Шарау у посету како би разговарали о депортацији сиријских грађана.
Када је ријеч о депортацијама, оне се тичу сиријских грађана са кривичним досијеом у Њемачкој.
"Наравно, наставићемо да депортујемо криминалце у Сирију. То је план. Сада ћемо га спровести на веома конкретан начин", рекао је Мерц.
Додао је да Њемачка жели да помогне у стабилизацији земље и рекао да намјерава да разговара са Шараом ''како можемо заједно да ријешимо ово''.
Мерцова претходница, Ангела Меркел, прије 10 година је водила историјску политику отворених врата према избјеглицама, дочекавши око милион миграната у Њемачкој, од којих су многи Сиријци бјежали од грађанског рата.
Од тада, подршка крајњој десници је порасла, а Мерцова конзервативна странка ЦДУ заузела је много оштрији став о безбједности граница и миграцијама, обећавајући да ће убрзати депортације.
