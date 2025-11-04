Logo

Мерц упозорава: Спремају се депортације

Извор:

Б92

04.11.2025

08:58

Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је сиријског председника Ахмеда ел Шарау у посету како би разговарали о депортацији сиријских грађана.

Када је ријеч о депортацијама, оне се тичу сиријских грађана са кривичним досијеом у Њемачкој.

"Наравно, наставићемо да депортујемо криминалце у Сирију. То је план. Сада ћемо га спровести на веома конкретан начин", рекао је Мерц.

Додао је да Њемачка жели да помогне у стабилизацији земље и рекао да намјерава да разговара са Шараом ''како можемо заједно да ријешимо ово''.

војска кина

Свијет

Аустралци тврде: Кина спроводи највеће војно нагомилавање на свијету

Мерцова претходница, Ангела Меркел, прије 10 година је водила историјску политику отворених врата према избјеглицама, дочекавши око милион миграната у Њемачкој, од којих су многи Сиријци бјежали од грађанског рата.

Од тада, подршка крајњој десници је порасла, а Мерцова конзервативна странка ЦДУ заузела је много оштрији став о безбједности граница и миграцијама, обећавајући да ће убрзати депортације.

