Трамп ударио по демократама: "Лудаци који су изгубили компас"

04.11.2025
08:11
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да је Демократска станка крива за обуставу рада владе САД-а и додао да су републиканци ти који скоро једногласно гласају за крај обуставе рада док демократе то одбијају, називајући их "лудацима који су изгубили компас".
"Демократе морају да дозволе да се земља покрене, а ја ћу сјести с њима и средићемо то. Знате шта је потребно да ураде? Све што треба да ураде је да подигну пет руку. Не требају нам сви", рекао је Трамп у интервјуу за CBS.
Претходна обустава рада владе била је 2018-2019. године за вријеме Трамповог првог мандата и трајала је 35 дана, а завршена је компромисом између Трампа и демократа након разговора у Бијелој кући.
Упитан да ли ће поново урадити исто, Трамп је одговорио негативно.
"Нећу то учинити тако што ће ме демократе изнуђивати. Нешто није уреду с овим људима", навео је Трамп и додао да вјерује да ће на крају демократе одустати и гласати за окончање обуставе рада.
Говорећи о закону о приступачној здравственој заштити, познатијем као "Обамакер", Трамп је рекао да је здравствена заштита "лоша и прескупа" и да би проблем могао бити ријешен у сарадњи с демократама, али да они не попуштају.
Обустава рада владе САД почела је прије мјесец дана, а према наводима CBS-а, кроз неколико дана би могла да премаши рекод од 35 дана.
Демократе у америчком Сенату блокирају напоре да се поново покрене рад владе док републиканци не пристану да продуже државне субвенције за више од 20 милиона Американаца који користе "Обамакер" за своје здравствено осигурање.
