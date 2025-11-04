Logo

Земља подрхтава без престанка: Камчатку за 24 сата потресло више од 50 земљотреса

04.11.2025

07:54

Земља подрхтава без престанка: Камчатку за 24 сата потресло више од 50 земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Током протекла 24 сата у приобалном подручју Камчатке регистровано је 57 накнадних потреса јачине до 6,2 степени Рихтера, од којих се пет осјетило у насељеним мјестима, саопштило је регионално одјељење Министарства за ванредне ситуације Русије (МЧС).

На полуострву се, према наводима РИА Новости, наставља праћење појачане вулканске активности, која је, према подацима научника, порасла након снажног земљотреса 30. јула.

Активни су вулкани Кључевски, Безимјани, Шивелуч, Каримски, Камбални и Крашениников, а локалне власти су апеловале на становнике и посјетиоце да се не приближавају вулканима.

Камчатку је 30. јула погодио најјачи земљотрес од 1952. године, снаге 8,8 степени Рихтера. Од тада се свакодневно биљеже накнадни потреси, од којих се већина не осјећа у насељеним подручјима.

Сеизмолози оцјењују да је тренутна сеизмичка активност изузетно висока, а у региону је уведено ванредно стање због природне катастрофе.

Земљотрес

