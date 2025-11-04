Logo

Преминуо радник који је био заробљен под рушевинама торња у Риму

04.11.2025

07:17

Преминуо радник који је био заробљен под рушевинама торња у Риму
Фото: X/@localteamit

Румунски радник који је сатима био заробљен под рушевинама у Риму након дјеломичног урушавања средњовјековне куле преминуо је у болници, само кратко након што су га спасилачке службе извукле.

У Италији се јуче у 11:20 сати дјеломично урушио торањ Torre dei Conti, историјска грађевина која је тренутно била у фази обнове, а у рушевинама је остао заробљен радник.

кула рим

Свијет

Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Вијест о његовој смрти објавила је италијанска премијерка Ђорђа Мелони.

"Изражавам дубоку тугу и саучешће, у своје име и у име владе, због трагичног губитка, радника који је погинуо у урушавању Torre dei Conti у Риму. Близу смо његове породице и колега у овом тренутку неизрециве патње", навела је Мелони.

Два дијела 29 метара високог Torre dei Conti, у близини Колосеума, срушила су се на тло. Прво урушавање догодило се око 10:30 сати по британском времену, а друго око 90 минута касније.

Колосеум-Рим-Кула

Свијет

Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

Операција спасавања је дуго трајала јер сваки пут када би се дио тијела радника ослободио, долазило би до даљњих урушавања, која би га поново затрпала под рушевинама, навели су италијански спасиоци.

Власти су саопштиле да је био при свијести током дуготрајне операције спасавања прије него што је хоспитализован у критичном стању. Преминуо је убрзо након што је стигао у болницу.

Други радник, такође Румун, готово одмах је извучен и превезен у болницу са тешким, али не и по живот опасним повредама главе, док су још два радника задобила лакше повреде и одбила болничко лијечење.

Колосеум

Rim

