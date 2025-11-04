Преминуо радник који је био заробљен под рушевинама торња у Риму

Извор:
04.11.2025
07:17
04.11.2025
07:17
Румунски радник који је сатима био заробљен под рушевинама у Риму након дјеломичног урушавања средњовјековне куле преминуо је у болници, само кратко након што су га спасилачке службе извукле.
У Италији се јуче у 11:20 сати дјеломично урушио торањ Torre dei Conti, историјска грађевина која је тренутно била у фази обнове, а у рушевинама је остао заробљен радник.
Вијест о његовој смрти објавила је италијанска премијерка Ђорђа Мелони.
"Изражавам дубоку тугу и саучешће, у своје име и у име владе, због трагичног губитка, радника који је погинуо у урушавању Torre dei Conti у Риму. Близу смо његове породице и колега у овом тренутку неизрециве патње", навела је Мелони.
Два дијела 29 метара високог Torre dei Conti, у близини Колосеума, срушила су се на тло. Прво урушавање догодило се око 10:30 сати по британском времену, а друго око 90 минута касније.
Операција спасавања је дуго трајала јер сваки пут када би се дио тијела радника ослободио, долазило би до даљњих урушавања, која би га поново затрпала под рушевинама, навели су италијански спасиоци.
Власти су саопштиле да је био при свијести током дуготрајне операције спасавања прије него што је хоспитализован у критичном стању. Преминуо је убрзо након што је стигао у болницу.
Други радник, такође Румун, готово одмах је извучен и превезен у болницу са тешким, али не и по живот опасним повредама главе, док су још два радника задобила лакше повреде и одбила болничко лијечење.
