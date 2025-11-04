Logo

Младић из БиХ избоден у Њемачкој

Извор:

Агенције

04.11.2025

07:05

Држављанин БиХ избоден је прексиноћ на платформи жељезничке станице Штарнбег Зе, након чега је хитно пребачен у болницу.

Како преносе њемачки медији, ријеч је о 28-годишњем младићу, који је задобио вишеструке убодне ране у предјелу леђа.

Напад се догодио у суботу око 19:50 часова када је неколико људи напало мушкарца.

Починиоци су побјегли пјешке након напада. Повријеђени младић је пребачен у болницу са повредама које, како стоји у полицијском извјештају, нису опасне по живот.

Одјељење за криминалистичке истраге истражује инцидент као случај тешког напада и током ноћи је ангажовало полицијски хеликоптер у потрази.

Након кратке потјере, идентификоване су четири особе које су пронађене током претреса стана, а њихова могућа умијешаност у злочин се истражује. Главни осумњичени је познат полицији по имену, али је и даље у бјекству.

Први налази истраге указују да је мотив злочина био личне природе, јер су се жртва и осумњичени познавали неко вријеме. Полиција наглашава да ни у једном тренутку није било опасности по јавност на жељезничкој станици, преносе Независне.

Њемачка

Избоден мушкарац

