Младић из БиХ избоден у Њемачкој

Држављанин БиХ избоден је прексиноћ на платформи жељезничке станице Штарнбег Зе, након чега је хитно пребачен у болницу.
Како преносе њемачки медији, ријеч је о 28-годишњем младићу, који је задобио вишеструке убодне ране у предјелу леђа.
Напад се догодио у суботу око 19:50 часова када је неколико људи напало мушкарца.
Починиоци су побјегли пјешке након напада. Повријеђени младић је пребачен у болницу са повредама које, како стоји у полицијском извјештају, нису опасне по живот.
Одјељење за криминалистичке истраге истражује инцидент као случај тешког напада и током ноћи је ангажовало полицијски хеликоптер у потрази.
Након кратке потјере, идентификоване су четири особе које су пронађене током претреса стана, а њихова могућа умијешаност у злочин се истражује. Главни осумњичени је познат полицији по имену, али је и даље у бјекству.
Први налази истраге указују да је мотив злочина био личне природе, јер су се жртва и осумњичени познавали неко вријеме. Полиција наглашава да ни у једном тренутку није било опасности по јавност на жељезничкој станици, преносе Независне.
