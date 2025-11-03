Пронађен бункер са дрогом балканске нарко-банде у Бечу

03.11.2025
22:56
Коментари:0
Бечка полиција саопштила је данас да је задала још један ударац нарко-бандама, овај пут у кварту Бригитенау.
Како преносе аустријски медији, ријеч је о балканској нарко-мрежи, а главни добављач је био 24-годишњи Србин.
У његовом стану полицајци су пронашли прави бункер са дрогом: 18 килограма канабиса, преко 2 килограма кокаина, кетамина, ватреног оружја и већу количину новца.
Ипак, ово је само епилог још једне успјешне акције која је започела још у октобру. Наиме, тада су полицајци Специјалне јединице за борбу против уличног криминала (ЕГС) ухапсили осумњиченог дилера. Међутим, рација је била само почетак: Сљедећег дана, истражиоци су успјели да организују састанак са осумњиченим добављачем. Када се 24-годишњи Србин појавио, одмах су му ставили лисице – полиција је у његовој торби пронашла више од пола килограма канабиса и 50 грама кокаина.
Свијет
Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота
Касније је траг водио до такозваног бункера, гдје су полицајци открили још нешто: укупно су заплијенили 18,1 килограм канабиса, 2,6 килограма кокаина, 105,5 грама кетамина и више комада ватреног оружја. Такође је конфискована и значајна сума новца, наводно, ријеч је о десетинама хиљада евра.
Осумњичени је притворен по налогу Јавног тужилаштва у Бечу. Истрага о овом случају је у току, пишу Независне.
Свијет
23 мин0
Фудбал
32 мин0
Здравље
29 мин0
Регион
41 мин0
Најновије
Најчитаније
23
08
23
02
22
58
22
56
22
48
Тренутно на програму