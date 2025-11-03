Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

Извор:
Тамара Брајт, 31-годишња мама, прошла је деценију пакла прије него што је сазнала праву истину о свом здрављу. Иако је годинама говорила љекарима да нешто није у реду, сви су је увјеравали да су њени симптоми безазлени – док се једног дана није показало да у њеном мозгу расте „гигантски“ тумор.
Све је почело још 2015. године, када је Тамара почела да има јаке главобоље. „Стално сам ишла код љекара, али су ми говорили да није ништа озбиљно. Кривили су контрацепцију, мањак витамина Б12, чак и то што не пијем довољно воде“, присјећа се.
Како су године пролазиле, тумор је растао, а Тамара је све теже ходала. „Морала сам да гледам у под и пратила сам линије на плочицама да бих могла да ходам право“, каже.
Временом јој је вид постајао замућен, а почела је да види црне тачкице попут „малих црва“.
Ипак, сви њени симптоми и даље су били игнорисани, све док није почела да губи слух. Тек тада је њен аудиолог озбиљно схватио ситуацију и упутио је на магнетну резонанцу у јуну 2023. године. Снимак је открио бенигни тумор који је, према ријечима љекара, вероватно био присутан више од десет година.
„Љекар ми је рекао: ‘Немате велики тумор на мозгу, имате гигантски.’ Те ријечи никада нећу заборавити“, прича Тамара. Тумор величине четири центиметра притискао је задњи дио њених очију и мождано стабло, што је изазивало замућен вид и друге симптоме.
„Не могу да верујем да сам радила и живјела нормално, док су ми сви говорили да сам здрава. Током ковида сам плакала преко телефона молећи их да ми помогну, а они су тврдили да сам добро“, искрено каже.
Посебно ју је плашило то што је њена мајка Аманда Брајт преминула од канцерозног тумора на мозгу када је имала тридесет и нешто година. „Рекла сам љекару да можда имам исти проблем као мама, али су ми се смијали и рекли да умишљам“, додаје.
У августу 2023. и марту 2024. Тамара је прошла кроз две операције током којих љекари кроз десни ушни канал уклонили тумор, а у јуну 2024. имала је и једну сеансу радиохирургије да би спријечила његово враћање.
Због положаја тумора, упозорена је да би могла привремено да добије Белову парализу, али се страх обистинио – изгубила је контролу над десном страном лица.
„То је било јако тешко. Не желите да вас људи гледају и одмах помисле да с вама нешто није у реду. Многи ме питају да ли сам имала мождани удар. Не могу нормално да се насмијем, а и говор ми је био погођен“, прича Тамара.
Иако се њено самопоуздање пољуљало, подршка вереника Џордана Пелла (34) јој значи све. Пар ускоро очекује сина, а након порођаја Тамара планира третмане који би могли да јој помогну да поврати функцију мишића лица.
„Никад се нисам осјећала непривлачно у његовим очима, али борба је у мојој глави. Када сада погледам старе слике на које сам се некад жалила, схватим да на њима није било ничег лошег“, искрено признаје.
Најтеже јој падају реакције дјеце: „Дјеца не разумију, али виде да нешто није у реду. То може да буде болно, иако сам временом научила да се носим с тим.“
Данас, Тамара апелује на све да вјерују свом осећају и не одустају.„Најбоље познајете своје тијело. Ако осећате да нешто није у реду, а лекари вам говоре да је све у реду – наставите да инсистирате. Да сам их ја послушала, можда данас не бих била жива.
