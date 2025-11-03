Хаос у познатом локалу: Маскирани мушкарци напали младића

Како Телеграф.рс сазнаје, младић је био са друштвом у једном познатом угоститељском објекту, када им је пришла група маскираних нападача. Они су, према првим информацијама, насилно извели Н. Т. из локала, угурали га у аутомобил марке "тојота" и одвезли на другу локацију у Кошутњаку гдје су га тукли и пријетили му пиштољем.

Напад се догодио пред више свједока који су, како су навели, прво видјели тучу, а затим како несрећног дечка убацују у аутомобил.

- Примјетио сам комешање, када сам изашао да видим шта се дешава, видио сам групу момака са фантомкама како стављају неком момку кесу на главу, убацују га на задње сједиште и одлазе у непознатом правцу - испричао је очевидац за Телеграф.рс.

Снимак са надзорних камера је, како поменути портал сазнаје, открио да је аутомобил којим су нападачи одвезли Н. Т. скренуо у Благоја Паровића и упутио се према Раковици.

На другој локацији, нападачи су, према првим информацијама, више пута ударали младића рукама и ногама по тијелу и глави. Један од њих, који је код себе имао пиштољ, више пута га је, како се сумња, ударио дршком оружја по глави, уз пријетње да ће га упуцати. Они су, како се сумња, од несрећног младића тражили новац.

Како се сазнаје, нападачи су, након што су завршили са малтретирањем Н. Т, истог избацили из возила и побјегли у непознатом правцу. Тешко повријеђен, младић је успио да дође до другог угоститељског објекта, одакле је позвао полицију и затражио помоћ.

Он је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде и крварења у мозгу, након чега је задржан на одјељењу неурохирургије.

Приликом давања изјаве полицији, младић је изјавио да му нападачи нису познати, као ни да му није познат мотив овог бруталног напада на њега.

Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску нападача, а о свему је обавијештено и надлежно тужилаштво.

Истрага је у току која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, као и идентитет нападача.