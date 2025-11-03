Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Извор:
Полицијски службеници Полицијске управе Нови Пазар, Одјељења криминалистичке полиције, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Нови Сад и надлежним тужилаштвима, ухапсили су три особе због сумње да су починиле више кривичних дјела преваре и изнуде.
- Ухапшени су Н. Ј. (51), Н. Б. (49) и А. Б. (29), сви са територије Новог Сада. Сумња се да су путем једне друштвене мреже обмањивали грађане широм Србије, представљајући се као особе са „натприродним моћима” које могу да уклоне магију и враџбине - потврђено је за РИНУ.
Осумњичени су од оштећених тражили велике суме новца и златни накит у замјену за наводно „скидање чини”. У једном од случајева, жена је преварена за чак 1.400.000 динара. Захваљујући брзој реакцији полиције, новац и накит ће бити враћени власници.
Полиција наставља рад на утврђивању свих околности и идентификовању евентуално других оштећених особа на територији Србије.
