Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Телеграф

03.11.2025

20:31

Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато
Фото: Танјуг/АП

Полицијски службеници Полицијске управе Нови Пазар, Одјељења криминалистичке полиције, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Нови Сад и надлежним тужилаштвима, ухапсили су три особе због сумње да су починиле више кривичних дјела преваре и изнуде.

- Ухапшени су Н. Ј. (51), Н. Б. (49) и А. Б. (29), сви са територије Новог Сада. Сумња се да су путем једне друштвене мреже обмањивали грађане широм Србије, представљајући се као особе са „натприродним моћима” које могу да уклоне магију и враџбине - потврђено је за РИНУ.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра без струје

Осумњичени су од оштећених тражили велике суме новца и златни накит у замјену за наводно „скидање чини”. У једном од случајева, жена је преварена за чак 1.400.000 динара. Захваљујући брзој реакцији полиције, новац и накит ће бити враћени власници.

Полиција наставља рад на утврђивању свих околности и идентификовању евентуално других оштећених особа на територији Србије.

