Историјски закон пред усвајањем: Мајчинство би могло да се призна као запослење

Извор:
Агенције
03.11.2025
20:24
Коментари:0
Државна дума Русије налази се пред усвајањем историјског закона који би мајчинство званично признао као облик рада, саопштава БРИКС Њуз.
Нацрт закона, тренутно у завршној фази разматрања, предвиђа да се вријеме проведено у бризи о дјеци и на породиљском одсуству урачунава у пензиони стаж, чиме се мајкама омогућава пензијски кредит за труд и посвећеност породици.
Ова иницијатива, како наводе званичници, има циљ јачање социјалне сигурности породица и подстицање наталитета, што је горући проблем у Русији. Економисти, пак, предвиђају шире друштвене посљедице, истичући да би се усвајањем овог закона неплаћени кућни рад по први пут на институционалном нивоу изједначио са другим облицима запослења.
Друштво
Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег
Уколико закон прође, представљаће прогресиван корак у признавању економског значаја бриге о породици, која је до сада остајала ван формалног система рада. Ова одлука могла би да преокрене начин на који друштво перципира и вриједније улогу мајке, и коначно, обезбиједи јој заслужено мјесто и у систему пензија. Да ли ће овај примјер слиједити и остале земље, остаје да се види, али Русија је овим кораком несумњиво покренула важну дебату о економској вриједности неплаћеног кућног рада.
Најновије
Најчитаније
23
08
23
02
22
58
22
56
22
48
Тренутно на програму