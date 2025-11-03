Logo

Историјски закон пред усвајањем: Мајчинство би могло да се призна као запослење

03.11.2025

20:24

Историјски закон пред усвајањем: Мајчинство би могло да се призна као запослење
Државна дума Русије налази се пред усвајањем историјског закона који би мајчинство званично признао као облик рада, саопштава БРИКС Њуз.

Нацрт закона, тренутно у завршној фази разматрања, предвиђа да се вријеме проведено у бризи о дјеци и на породиљском одсуству урачунава у пензиони стаж, чиме се мајкама омогућава пензијски кредит за труд и посвећеност породици.

Ова иницијатива, како наводе званичници, има циљ јачање социјалне сигурности породица и подстицање наталитета, што је горући проблем у Русији. Економисти, пак, предвиђају шире друштвене посљедице, истичући да би се усвајањем овог закона неплаћени кућни рад по први пут на институционалном нивоу изједначио са другим облицима запослења.

Снијег на Јахорини

Друштво

Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег

Уколико закон прође, представљаће прогресиван корак у признавању економског значаја бриге о породици, која је до сада остајала ван формалног система рада. Ова одлука могла би да преокрене начин на који друштво перципира и вриједније улогу мајке, и коначно, обезбиједи јој заслужено мјесто и у систему пензија. Да ли ће овај примјер слиједити и остале земље, остаје да се види, али Русија је овим кораком несумњиво покренула важну дебату о економској вриједности неплаћеног кућног рада.

