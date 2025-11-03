У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

03.11.2025
20:14
У сриједу, 5. новембра 2025. небо ће обасјати Дабров супер Мјесец, већи и свјетлији него иначе, јер ће тада Мјесец бити најближи Земљи.
Те вечери Супермјесец ће освијетлити крајолик златном свјетлошћу и подсјетити нас на природне циклусе и смјену годишњих доба.
Некада су америчка домородачка племена овај Мјесец називали „Луна дабра“. Наиме, то је био период када су даброви марљиво припремали своје брлоге за зиму – симбол спремности, истрајности и склада са ритмовима природе.
Када Мјесец досегне најближу тачку Земљи (перигеј), чини се до 14 посто већи и до 30 посто свјетлији него иначе.
Погледајте ка истоку одмах након заласка Сунца – Мјесец ће бити огроман и сијати у топлим тоновима. Најбољи поглед биће с тамног мјеста, далеко од свјетала градова. Ако небо буде ведро, одраз Мјесеца на ријекама и језерима створиће готово филмски призор.
Дабров Супермјесец је посљедњи ове јесени и знак да се сјеверна хемисфера полако припрема за дуже зимске ноћи. Зато, 5. новембра изађите вани, подигните поглед ка небу и допустите златној свјетлости дабровог Мјесеца да вас подсјети колико смо повезани с ритмом свемира.
Управо због тога је овај Супермјесец тако чаробан. Његова свјетлост нас подсјећа да природа слиједи своје циклусе, а ми смо дио ње. Чак и ако је зима пред вратима, може нас инспирисати да најдуже ноћи проведемо уз мало магичне свјетлости и позитивне енергије.
