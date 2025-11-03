Logo

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

03.11.2025

20:14

Коментари:

0
Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

У сриједу, 5. новембра 2025. небо ће обасјати Дабров супер Мјесец, већи и свјетлији него иначе, јер ће тада Мјесец бити најближи Земљи.

Те вечери Супермјесец ће освијетлити крајолик златном свјетлошћу и подсјетити нас на природне циклусе и смјену годишњих доба.

zatvor robija

Свијет

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

Некада су америчка домородачка племена овај Мјесец називали „Луна дабра“. Наиме, то је био период када су даброви марљиво припремали своје брлоге за зиму – симбол спремности, истрајности и склада са ритмовима природе.

Зашто је ово Супермјесец?

Када Мјесец досегне најближу тачку Земљи (перигеј), чини се до 14 посто већи и до 30 посто свјетлији него иначе.

Погледајте ка истоку одмах након заласка Сунца – Мјесец ће бити огроман и сијати у топлим тоновима. Најбољи поглед биће с тамног мјеста, далеко од свјетала градова. Ако небо буде ведро, одраз Мјесеца на ријекама и језерима створиће готово филмски призор.

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Фудбал

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Магична свјетлост

Дабров Супермјесец је посљедњи ове јесени и знак да се сјеверна хемисфера полако припрема за дуже зимске ноћи. Зато, 5. новембра изађите вани, подигните поглед ка небу и допустите златној свјетлости дабровог Мјесеца да вас подсјети колико смо повезани с ритмом свемира.

Управо због тога је овај Супермјесец тако чаробан. Његова свјетлост нас подсјећа да природа слиједи своје циклусе, а ми смо дио ње. Чак и ако је зима пред вратима, може нас инспирисати да најдуже ноћи проведемо уз мало магичне свјетлости и позитивне енергије.

Подијели:

Таг:

Мјесец

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

БиХ

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

3 ч

0
Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

Свијет

Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

3 ч

0
Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће

Савјети

Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће

3 ч

0
Младен Жижовић

Фудбал

Потпуни шок: Преминуо Младен Жижовић

3 ч

2

Више из рубрике

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Занимљивости

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

4 ч

0
Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Занимљивости

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

6 ч

0
Svađa partneri

Занимљивости

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

6 ч

0
Учитељица покренула буру

Занимљивости

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Милион освојен у Потери - трагач демолиран

22

58

Пузигаћа у сузама: Најближи сарадник Жижовића сломљен од бола

22

56

Пронађен бункер са дрогом балканске нарко-банде у Бечу

22

48

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота

22

42

Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner