Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Извор:
АТВ
03.11.2025
20:06
Коментари:0
Узроци несташице лијекова - од проблема у производњи и набавци сировина до одлука произвођача да обуставе испоруке. Посљедице највише осјећају пацијенти који све теже долазе до основних лијекова.
"Тешка ситуација што се тиче лијекова, хемотерапија, поготово ове имунолошке терапије најновијих лијекова које само одређен број пацијената може да прими преко фонда, то су наше листе чекања, а остали пацијенти се сналазе како знају и умију купују те тако страшно скупе лијекове док чекају да дођу на ред да им финансира фонд. Тренутно лијекова нема ни свих, ни оних којих је било до сада", рекла је из Удружења цијена обољелих од рака дојке "Искра" Сузана Кекић.
У удружењу ''Диши за живот'', истичу да њихови чланови за сада успијевају доћи до потребне терапије и да нису на листи чекања, али да је главни проблем цијена.
"Кад су у питању ови лијекови које примају пацијенти обољели од рака плућа то је цијена 11 до 14 000 марака по терапији и ако узмете у обзир да је то на 21 дан, гдје је по протоколу да се прими по 20-30 таквих терапија онда можете мислити о каквим количинама финансијских средстава се ради", истиче предсједник Удружења "Диши за душу" Сека Џелић.
Из Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ наводе да несташице не погађају само једну групу лијекова те да већина има генеричке замјене. Ипак, прекиди у снадбијевању и даље отежавају доступност појединих терапија.
-Када су у питању трајни прекиди које произвођачи пријављују (укидање дозволе и не улазак у поступак обнове дозволе), они се дешавају углавном из комерцијалних разлога.
-Када су питању привремени прекиди, они се дешавају због проблема у самом производном процесу, због измјена у производном процесу, због реорганизације производње, због проблема у набавци сировина, проблема у набавци пакованог материјала, због глобално нарушених ланаца снабдијевања.
Из Фонда здравственог осигурања РС поручују да не могу директно утицати на формирање цијена лијекова, али кроз правилнике и тендерске набавке настоје утицати на њихову доступност. Код уврштавања лијекова на листу, цијене се одређују тако да су генерички лијекови обавезно јефтинији од оригиналних.
-Уколико постоји намјера повећања велепродајне цијене лијека са ПДВ-ом, подносилац приједлога је обавезан да обавијести Фонд најмање три мјесеца прије промјене цијене, како би Фон здравственог осигурања Републике Српске размотрио приједлог.
-Када су у питању лијекови који се набављају путем тендера, бира се онај понуђач лијека који је понудио економски најприхватљивију цијену, уколико испуњава и остале потребне критеријум.
Несташице лијекова све су учесталије. Цијене из мјесеца у мјесец расту, додатно отежавајући доступност терапије грађанима.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму