Слободану Праљку направили споменик усред БиХ

Слободану Праљку, генералу и команданту Хрватског вијећа обране (ХВО) током рата у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године, јуче је на мјесном гробљу св. Леополда Мандића у Грабовини у Жупи светог Фрање Асишког у Чапљини откривен споменик.
Након рата, Међународни кривични суд за бившу Југославију у Хагу оптужио га је, заједно с још петорицом званичника Херцег-Босне, за ратне злочине и злочине против човјечности почињене над Бошњацима у Босни и Херцеговини.
Суд га је 2013. прогласио кривим и осудио на 20 година затвора.
Иначе, 29. новембра 2017. било је заказано изрицање другостепене пресуде херцеговачкој шесторци. Када је хашки судија прочитао да је Праљак крив, он је изјавио како није ратни злочинац и да с презиром одбацује пресуду те је попио отров у телевизијском преносу уживо.
Премијер Хрватске Андреј Пленковић и тадашња предсједница Колинда Грабар Китаровић су жестоко критиковали пресуду, а одржана је и комеморација за Праљка у Лисинском.
