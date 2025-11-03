Познату спортисткињу убила љубоморна жена

Извор:
Позната спортисткиња Синди Морван (39) је убијена у граду Кале на сјеверу Француске.
Убиство је починила партнерка њеног бившег супруга, која је нешто касније одузела и свој живот.
Беживотно тијело Синди Морван је пронађено у петак. Она је убијена из ватреног оружја у својој згради, а вјерује се да је мотив била љубомора и напети однос између двије жене.
Починитељка је побјегла са мјеста злочина, а нешто касније је пронађена мртва у свом аутомобилу. Она је извршила самоубиство истим оружјем којем је убила Морван, а пронађено је и писмо у којем је признала злочин и извинила се због свог чина, преноси "Курир".
Синди Морван је готово цијели свој живот посветила бициклизму. Као млада спортисткиња, у млађим категоријама је ређала успјехе и била првакиња Француске.
Одлучила је ипак да школовање стави на прво мјесто, испред професионалне каријере, али никада није крила страст коју је имала према бициклизму.
Оставила је велики траг у локалном бициклистичком клубу у Калеу, а од 2022. године је била амбасадорка Француске бициклистичке федерације.
Иза себе је оставила двоје дјеце.
💔Ancienne championne de France sur piste, Cindy Morvan, 39 ans, a été tuée par balle vendredi 31 octobre à Calais.
Selon le parquet, la compagne de son ex-conjoint lui aurait tiré dessus dans l'immeuble où elle vivait, avant de se donner la mort dans sa voiture.
Un message… pic.twitter.com/Rb0tO7e6BN
