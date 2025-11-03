Logo

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

Извор:

Курир

03.11.2025

17:06

Синди Морван
Фото: Screenshot / YouTube

Позната спортисткиња Синди Морван (39) је убијена у граду Кале на сјеверу Француске.

Убиство је починила партнерка њеног бившег супруга, која је нешто касније одузела и свој живот.

zemljotres potres

Свијет

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Беживотно тијело Синди Морван је пронађено у петак. Она је убијена из ватреног оружја у својој згради, а вјерује се да је мотив била љубомора и напети однос између двије жене.

Починитељка је побјегла са мјеста злочина, а нешто касније је пронађена мртва у свом аутомобилу. Она је извршила самоубиство истим оружјем којем је убила Морван, а пронађено је и писмо у којем је признала злочин и извинила се због свог чина, преноси "Курир".

Ко је била Синди Морван

Синди Морван је готово цијели свој живот посветила бициклизму. Као млада спортисткиња, у млађим категоријама је ређала успјехе и била првакиња Француске.

злато

Свијет

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Одлучила је ипак да школовање стави на прво мјесто, испред професионалне каријере, али никада није крила страст коју је имала према бициклизму.

Оставила је велики траг у локалном бициклистичком клубу у Калеу, а од 2022. године је била амбасадорка Француске бициклистичке федерације.

Иза себе је оставила двоје дјеце.

