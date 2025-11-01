Logo

Зорана Мијовић са Пала вицешампион свијета у пауерлифтингу

01.11.2025

07:13

Коментари:

0
Зорана Мијовић са Пала вицешампион свијета у пауерлифтингу

Зорана Мијовић са Пала освојила је данас титулу вицешампиона свијета у пауерлифтингу на првенству у Мађарској на којем је учествовало више од 700 такмичара из 70 земаља.

Мијовићева је у категорији до 56 килограма остварила изванредне резултате у комбинацији чучња, бенч преса и мртвог дизања.

У дисциплини мртвог дизања подигла је 162,5 килограма, док је у бенч пресу поставила нови национални рекорд.

„Нажалост, судије су у мртвом дизању беспотребно поништиле треће дизање због нагуравања са домаћом такмичарком, али је ова медаља, ипак, доказ да се упорношћу, радом и срцем може стићи до свјетског врха“, изјавила је Мијовићева Срни и захвалила свима на подршци.

Мијовићева каже да су она и њен супруг Томислав проживјели три напорна дана, пуна изазова, без сна и готово без хране.

Зорану су у овом великом спортском успјеху подржавали градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, те представници — начелник Пала Дејан Којић и потпредсједник Скупштине општине Пале Милош Вукашиновић.

Тридесеттрогодишња Зорана је једина жена на подручју града Источно Сарајево која се бави пауерлифтингом, а за само четири године интензивног тренирања и такмичења успјела је да постане првак БиХ.

Њена посвећеност, дисциплина и жеља за успјехом примјер су младим спортистима

Подијели:

Тагови:

Пале

dizanje tegova

sport

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије дјевојке пронађене у бесвјесном стању у трави

Хроника

Двије дјевојке пронађене у бесвјесном стању у трави

13 ч

0
Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Свијет

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

13 ч

0
Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

Сцена

Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

13 ч

0

Више из рубрике

Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

Остали спортови

Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

1 д

0
Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

Остали спортови

Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

2 д

0
Словеначки џудо тренер оптужен за сексуално узнемиравање 6 дјевојчица

Остали спортови

Словеначки џудо тренер оптужен за сексуално узнемиравање 6 дјевојчица

3 д

0
"Боже, могао сам да их убијем": Трагедија на трци Формуле 1 једва избјегнута, возач остао у шоку

Остали спортови

"Боже, могао сам да их убијем": Трагедија на трци Формуле 1 једва избјегнута, возач остао у шоку

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

11

47

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

11

38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

11

33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

11

21

Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner