Зорана Мијовић са Пала вицешампион свијета у пауерлифтингу

01.11.2025
07:13
Коментари:0
Зорана Мијовић са Пала освојила је данас титулу вицешампиона свијета у пауерлифтингу на првенству у Мађарској на којем је учествовало више од 700 такмичара из 70 земаља.
Мијовићева је у категорији до 56 килограма остварила изванредне резултате у комбинацији чучња, бенч преса и мртвог дизања.
У дисциплини мртвог дизања подигла је 162,5 килограма, док је у бенч пресу поставила нови национални рекорд.
„Нажалост, судије су у мртвом дизању беспотребно поништиле треће дизање због нагуравања са домаћом такмичарком, али је ова медаља, ипак, доказ да се упорношћу, радом и срцем може стићи до свјетског врха“, изјавила је Мијовићева Срни и захвалила свима на подршци.
Мијовићева каже да су она и њен супруг Томислав проживјели три напорна дана, пуна изазова, без сна и готово без хране.
Зорану су у овом великом спортском успјеху подржавали градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, те представници — начелник Пала Дејан Којић и потпредсједник Скупштине општине Пале Милош Вукашиновић.
Тридесеттрогодишња Зорана је једина жена на подручју града Источно Сарајево која се бави пауерлифтингом, а за само четири године интензивног тренирања и такмичења успјела је да постане првак БиХ.
Њена посвећеност, дисциплина и жеља за успјехом примјер су младим спортистима
