Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

Свјетски и европски првак у џудоу, Немања Мајдов, уручио је данас кимона дјеци са потешкоћама у развоју која похађају секцију инклузивног џудоа у оквиру Џудо клуба „Борац“ из Бање Луке.
Мајдов је истакао да му је посебно задовољство што може да подржи овај пројекат и да покаже дјеци да је увијек уз њих.
– Част ми је што могу да будем дио ове лијепе приче и да подржим мале шампионе који показују колико спорт може бити средство повезивања и снаге – поручио је Мајдов.
Оснивач и водитељ секције, професор Миле Шикман, захвалио се на вриједној донацији, нагласивши да спорт није само такмичење, већ и пут заједништва, разумијевања и љубави према човјеку.
– Овај гест свјетског и европског шампиона, али прије свега великог човјека, пуно значи за наш клуб. На овај начин дјеца са потешкоћама у развоју постају видљивија, а уједно подстичемо и друге спортске клубове да им омогуће учешће у спортским активностима у складу са њиховим могућностима – поручио је Шикман.
Тренер Борјана Марјанац истакла је да ће дјеца сада са поносом облачити своја кимона и с осмијехом излазити на татами.
– Хвала што сте показали да доброта и племенитост увијек побјеђују – рекла је Марјанац.
Пројекат „Инклузивни џудо“ траје већ три године, а тренутно га похађа осморо дјеце са различитим врстама потешкоћа, која тренирају индивидуално и заједно са осталим члановима клуба. Кимона су урученa и за троје дјеце која као асистенти учествују у раду секције, подстичући тиме дух сарадње и инклузије.
