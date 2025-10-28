Logo

Словеначки џудо тренер оптужен за сексуално узнемиравање 6 дјевојчица

28.10.2025

20:01

Словеначки џудо тренер оптужен за сексуално узнемиравање 6 дјевојчица
Фото: Youtube/HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR/screenshot

Према писању словеначких медија, криминалистички исртажитељи подигли су оптужницу против познатог словеначког џудо тренера и бившег шампиона Југославије у периоду од 1977. до 1992. године Марјана Фабјана (67) за кривично дјело повреде полног интегритета и злоупотребе положаја.

Марјан Фабјан је говорио за тамошњи “Дневник” и истакао је да није упознат са кривичним поступком, али да га полиција јесте испитивала у оквиру истраге. “Дневник” преноси да је оптужен за злостављање шест дјевојчица.

“Дневник” наводи да је једна од жртава пријавила Марјана Фабјана полицији и да је она поднијела кривичну пријаву у полицији. Бивша џудисткиња је описала како је Марјан злоупотребљавао свој положај и однос између ње и њега као тренера. Наводи да ју је он позивао у своју собу и неприкладно додиривао по интимним дијеловима тјела и потом говорио да никоме не говори о томе.

pedofil 1

Регион

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

Након ове пријаве и друге спортисткиње су се јавиле са новим оптужбама, а Фабјан негира било какав интимни однос са дјевојкама које су га за исто оптужиле.

Кривични истражитељи су поднијели кривичну пријаву Окружном тужилаштву у Цељу, гдје ће бити одлучено да ли ће се поднијети и кривично гоњење Марјана Фабјана. Тужилаштво може да наложи спровођење даље истраге или да одбаци случај.

Закон у Словенији предвиђа казну од осам година затвора за кривично дјело повреде полног интегритета злоупотребом положаја.

