Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

09.10.2025
Белгијска атлетичарка Хане Мауденс (28) отворено је проговорила о трауматичним искуствима из периода прије Олимпијских игара у Токију 2021. године, тврдећи да је била жртва психичког, физичког и непримјереног понашања од стране свог бившег тренера – истакнуте фигуре у белгијском спорту.
Мауденс је у интервјуу за белгијски магазин "Dag Allemaal" испричала како је управо то искуство разлог њеног повлачења из седмобоја, упркос освојеној олимпијској норми. Почетком 2020. изненадила је јавност одлуком да се посвети тркама на 400 и 800 метара, али прави разлози за то до сада нису били познати.
- Права истина зашто сам напустила седмобој, зашто сам дуго била одсутна и зашто више нисам достизала свој максимум, јесте то што сам била жртва непримјереног понашања мог бившег тренера, врло познатог имена у белгијској атлетици – испричала је Мауденс.
Додала је да је тренер свакодневно вршио притисак на њу да му саопшти своју тежину:
- У неким моментима ми је једва допуштао да једем. "Мораш да ми кажеш своју тежину сваког дана", говорио би. Викао је на мене, говорио ми да не вриједим. Када имате 21 годину, то вас потпуно уништи.
Један од најшокантнијих дијелова њеног свједочења односи се на Свјетско првенство у Дохи 2019. године:
- У Дохи сам трчала са сломљеном тибијом. Нисам смела ни да се обратим тимском љекару, он ми то није дозволио. Полако сам почела да га се плашим.
(Телеграф)
