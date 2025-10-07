Вукомановић се бори за шампионски појас

Извор:
Глас Српске
07.10.2025
13:09
Традиционални четврти Меморијал “Проф. Др. Мирослав Поповић” одржаће се 8. новембра у Бањалуци.
У главној борби вечери бањалучки боксер Томислав Вукомановић (12 профи мечева без пораза) ће покушати да освоји WBC International Silver појас у суперлакој категорији.
Противник у мечу за појас ће бити Хосе Муњоз Боливар, 18-4, 16ко, из Колумбије,који има 24 године и велико искуство у профи рингу.
Бањалучани памте посљедњи Томин меч против Украјинца Мyкyте Алистратова када је послије 10 паклених рунди освојио VBC Youth Interkontinental у велтер категорији.
