Logo

Вукомановић се бори за шампионски појас

Извор:

Глас Српске

07.10.2025

13:09

Коментари:

0
Вукомановић се бори за шампионски појас
Фото: Уступљена фотографија

Традиционални четврти Меморијал “Проф. Др. Мирослав Поповић” одржаће се 8. новембра у Бањалуци.

У главној борби вечери бањалучки боксер Томислав Вукомановић (12 профи мечева без пораза) ће покушати да освоји WBC International Silver појас у суперлакој категорији.

media dan u BK Obilic Sara Cirkovic

Остали спортови

Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

Противник у мечу за појас ће бити Хосе Муњоз Боливар, 18-4, 16ко, из Колумбије,који има 24 године и велико искуство у профи рингу.

Бањалучани памте посљедњи Томин меч против Украјинца Мyкyте Алистратова када је послије 10 паклених рунди освојио VBC Youth Interkontinental у велтер категорији.

Подијели:

Таг:

bokser

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ново" руско оружје изазива панику: "Ово још нисмо видјели, немогуће их је ометати"

Свијет

"Ново" руско оружје изазива панику: "Ово још нисмо видјели, немогуће их је ометати"

1 ч

0
Снијег на Влашићу

БиХ

Сњежна мећава на Влашићу: Новинаре и ТВ екипу завејао снијег

1 ч

0
Кинези симулирали троструки нуклеарни удар: Резултати све шокирали

Свијет

Кинези симулирали троструки нуклеарни удар: Резултати све шокирали

1 ч

0
Преокрет какав ријетко ко може предвидјети: На Нетфликс стигао један од најконтроверзнијих психолошких трилера

Култура

Преокрет какав ријетко ко може предвидјети: На Нетфликс стигао један од најконтроверзнијих психолошких трилера

1 ч

0

Више из рубрике

Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

Остали спортови

Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

1 д

0
Алекс Переира, бразилски ММА борац

Остали спортови

Переира пребио Дагестанца и вратио шампионски појас

2 д

0
Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

Остали спортови

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

2 д

0
Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

Остали спортови

Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

14

23

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

14

14

"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

14

04

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

13

52

Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner