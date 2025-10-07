"Ново" руско оружје изазива панику: "Ово још нисмо видјели, немогуће их је ометати"

Извор:
Руски дрон управљан оптичким влакном извео је у недјељу први прецизни напад унутар града Краматорска, потврдило је градско вијеће. Иако у нападу није било повријеђених, ријеч је о забрињавајућем преседану јер овакав тип дрона није подложан ометању сигнала, што га чини изузетно опасним за цивилна подручја и критичну инфраструктуру.
За разлику од класичних ФПВ дронова који се контролишу радиовезом, ови модели користе дуге оптичке каблове који преносе сигнал између оператера и летјелице.
Таква технологија омогућава потпуну отпорност на електронско ометање, због чега су ти дронови способни да пробијају и подручја са снажном против-електронском одбраном. Ипак, имају и недостатке - ограничен домет, мању брзину и смањену покретљивост због тежине кабла који може досезати и десетине километара.
"Један ударац и оштећени аутомобил неће промијенити ситуацију на бојишту, али показују тренд. Ако се такви напади прошире, угрозиће цивилну и војну логистику и отворити простор за будуће офанзиве", наводи Радио Слобода Украјина.
Украјински стручњак и произвођач дронова Сергеј Стерненко упозорио је да више не постоји сигурно залеђе до 30 километара од линије бојишта.
Стерненко је позвао локалне власти да одмах уведу заштитне мреже против дронова, системе које је Русија прва почела користити, а потом их преузела и Украјина, преноси ТWЗ.
Иако додатна тежина кабла ограничава брзину и маневарске способности летјелица, обје стране убрзано раде на повећању њиховог домета. Према ријечима Андреја Хирцениука, руководиоца украјинског технолошког инкубатора "Brave1", сада се већ достиже удаљеност до 40 километара, што значи да ниједно подручје унутар тог радијуса више није потпуно сигурно.
A Ukrainian logistic route that has covered with the anti drone nets and fence. pic.twitter.com/8O1QQHFPMe— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) April 5, 2025
"То је трка мачке и миша, а иновације напредују изузетно брзо", рекао је Хирцениук, додајући да више од 35 украјинских компанија већ производи дронове на оптички кабл и да је Украјина у том сегменту достигла Русију.
Обје стране настоје да повећају дужину и издржљивост оптичких каблова, чиме се шири домет дјеловања, а тиме и ризик за цивилна подручја, пише Јутарњи лист.
Стручњаци упозоравају да би шира употреба таквих дронова могла још више избрисати границу између бојишта и цивилних подручја, претварајући рат у Украјини у још тежи и опаснији технолошки сукоб.
