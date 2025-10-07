Кинези симулирали троструки нуклеарни удар: Резултати све шокирали

Извор:
Сценарио који звучи као да је преузет из филма, а укључује испаљивање три узастопне нуклеарне ракете на исту мету, недавно је постао предмет озбиљног војног истраживања у Кини.
Кинеска војска је спровела минијатуризовани лабораторијски експеримент како би прецизно проценила размјере штете од таквог напада, пише Футуризам.
Иако закључак да вишеструки удари изазивају много веће разарање него једна детонација дјелује очигледно, научници истичу да је ово први лабораторијски тест који прецизно симулира штету изазвану тако бруталним нападом. Своје налазе су објавили раније овог мјесеца у научном часопису "Експлозија и ударни таласи".
Права вриједност овог истраживања лежи у прикупљању података који би могли бити искоришћени за изградњу ефикаснијих бункера, способних да издрже такав апокалиптични сценарио. Ово је питање од изузетне важности у контексту растућих геополитичких тензија и међусобне процјене војних арсенала између Кине и Сједињених Држава.
У свом раду, кинески научници су посебно изразили забринутост због оружја као што је "нова генерација нуклеарних бојевих глава мале снаге које продиру кроз земљу" које поседују САД и Русија.
За тест, тим је направио велику металну вакуумску комору довољно малу да стане у лабораторију. Унутар ње, користећи гас под притиском, детонирали су три стаклене кугле закопане у кварцном песку, симулирајући брз низ нуклеарних експлозија. Читав процес је снимљен камерама велике брзине.
Да би потврдили прецизност своје методе, научници су прво у минијатури рекреирали амерички нуклеарни тест Паланкин из 1965. године. У том тесту, спроведеном у Невади, једна детонација је створила кратер радијуса 36 метара и дубине око 21 метар.
Затим су покренули симулацију троструког удара. Резултати су показали да би такав напад створио неупоредиво већи кратер - пречника 114 метара и дубине 35 метара.
"Резултати показују да вишеструке експлозије значајно повећавају радијус кратера, запремину и површину пројекције слободне површине у поређењу са догађајима у једној тачки, драматично проширујући зону оштећења, при чему дубина експлозивног закопавања дубоко утиче на ефекат", наводи се у студији.
Ово је отрежњујући закључак за све оне који су укључени у пројектовање будућих атомских склоништа, јер их очигледно чека изузетно захтјеван посао.
