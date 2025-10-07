Logo

Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

Извор:

Б92

07.10.2025

11:52

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Након оставке француског премијера Себастијана Лекорнија, бивши француски премијер Габријел Атал изјавио је да више не разумије одлуке предсједника Француске Емануела Макрона, које, према његовим ријечима, одају утисак упорне жеље да задржи контролу.

Атал, лидер партије Препород, коју је основао Макрон, рекао је за ТФ1 да попут многих Француза не разумије правац којим Макрон иде, преноси БФМТВ.

"Предсједник је три пута покушао исту ствар у последњих годину дана. Мислим да можемо да покушамо нешто друго", поручио је Атал.

Он је позвао на подјелу власти и промјену методе, затраживши да политичке партије уђу у искрене преговоре уз посредовање независног преговарача.

Економија

Берза у Паризу нагло пала

Макрон је дао је Лекорнију рок од 48 сати за обављање посљедњих преговора, уз отворену пријетњу новим распуштањем парламента ако ти разговори не успију.

Лекорни, који је именован за премијера 9. септембра и формирао владу свега 14 сати прије оставке, био је трећи француски премијер за мање од годину дана.

У изјави након оставке, Лекорни је рекао да "услови више нису испуњени" и изразио жаљење због "партијског апетита" који је довео до његовог повлачења, алудирајући на лидера Републиканске странке (ЛР) Бруна Ретајоа, који је прво прихватио учешће у влади, да би се касније повукао, што је директно изазвало колапс новог кабинета.

Макрон се сада суочава са ограниченим опцијама - може да распусти парламент, како тражи крајња десница (РН), поднесе оставку, што захтијева крајња љевица (ЛФИ) или да именује премијера из редова љевице, што захтијевају еколози и социјалисти.

(б92)

Тагови:

Емануел Макрон

Француска

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

