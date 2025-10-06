Logo

Берза у Паризу нагло пала

06.10.2025

11:29

Коментари:

0
Берза у Паризу нагло пала
Фото: Танјуг/АП

Берза у Паризу у понедјељак (6.октобар) је нагло пала, а индекс CAC 40 изгубио је скоро два одсто вриједности након што је премијер Француске Себастјен Лекорни поднио оставку коју је прихватио предсједник Емануел Макрон.

Вијест о оставци Лекорнија брзо је одјекнула на финансијским тржиштима и изазвала снажну реакцију инвеститора, преноси Фигаро.

Макрон-Генерална скупштина УН

Свијет

"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

На берзи Евронекст Париз, акције компаније ЛВМХ у 10.22 сата пале су за 1,68 одсто, БНП Париба за 5,68 одсто, Ербаса за 1,2 одсто, Керинга за 2,64 одсто, Реноа за 3,72 одсто.

Лекерони је мандат преузео 9. септембра, али је већ био под притиском опозиције и деснице, посебно након што је у недјељу увече представио дио састава своје владе. Његов одлазак отворио је ново поглавље политичке неизвјесности у Француској, преноси Танјуг.

Лекорни 10052025

Свијет

Шок! Француски премијер већ поднио оставку!

Тржишни аналитичари оцјењују да би политичка нестабилност могла да повећа притисак на француске обвезнице и додатно умањи повјерење инвеститора.

Како се наводи, оставка долази у тренутку када се Париз суочава са растућим фискалним изазовима и потешкоћама око усвајања новог буџета.

