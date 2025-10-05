Logo

Нема више куцања шифри: Уводи се нови начин плаћања картицом

Извор:

Б92

05.10.2025

19:13

Коментари:

0
Нема више куцања шифри: Уводи се нови начин плаћања картицом

Нова технологија омогућава бесконтактно плаћање картицом покретима руке, без ПИН-а, хигијенски и једноставно за све кориснике.

При плаћању картицом, било да бирамо напојницу или одобравамо већу своту, до сада смо морали уносити ПИН. Притискање тастера или управљање екраном није само незгодно, већ је и мјесто на коме се лако скупљају микроби.

Тим са Универзитета Британска Колумбија (University of British Columbia) зато ради на алтернативи. Њихов приступ је да картицом управљамо једноставним покретима руке, попут брисања или куцања. Ови покрети требало би да учине бесконтактно плаћање једноставнијим, хигијенскијим и приступачнијим, пише Смарт Ап Њуз (Smart Up News).

Банковна картица

Регион

Од 15. октобра неће бити могуће плаћати овим картицама

Принцип је једноставан: при свакој трансакцији картица и терминал већ размијештају радио-сигнале. Истраживачи су искористили те сигнале и додали мале завојнице на уређај. То ствара ситне промјене у магнетском пољу које омогућавају препознавање да ли је картица помјерена улијево или кратко дотакнута.

Велика тачност

Рачунарски програм повезује те промјене са одговарајућим покретима. Тако се може препознати чак девет различитих покрета – укључујући брисање у четири смјера, двоструки додир и кратко помјерање. У тестирањима, систем је постигао тачност већу од 90 одсто.

Најважнији аспект није сам покрет, већ чињеница да нико не мора додиривати терминал. Картица се само помјера изнад антене; уређај „чита“ обрасце у сигналу и препознаје покрет. Заједничке површине за притисак тастера више нису потребне, чиме се смањује ризик од преноса микроба. За одабир напојнице или одобравање трансакције довољан је само један покрет или двоструки додир.

плацанје рацун продавница

Економија

Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

Умјесто да притискамо мале тастере, довољни су једноставни покрети руке. То помаже особама са моторичким потешкоћама и чини употребу лакшом за старије, јер нису потребни компликовани уноси. Са НФЦ системом са Универзитета Британска Колумбија, ПИН кодови могли би бити замјењени покретима, чинећи плаћање хигијенскијим.

За разлику од бројчаних кодова, сопствене покрете је теже пратити. Истраживачи показују да гестовни кодови могу послужити као други слој сигурности. Иако постоји бојазан да би неко могао гледати преко рамена, у случају губитка картице, проналазач обично неће знати гестовни код.

Свијеће / Илустративна фотографија

Свијет

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

„Интеракција путем покрета могла би такође пружити додатни ниво безбједности“, каже докторанд Бу Ли (Bu Li).

Додатне завојнице

Систем препознаје девет покрета, укључујући различите правце брисања, кратке додире и помјерање. У тестирањима, тачност препознавања била је око 92%, с обзиром на различите особе. Две гесте биле су мало теже за препознавање (помјерање нагоре и слободни вертикални покрет), али ознаке или промјена положаја терминала то могу олакшати.

Додатне завојнице на уређају, које омогућавају препознавање праваца, минимално смањују сигнал. Технологија се може уградити у терминале за највише 20 долара по уређају. Многи уређаји већ имају довољно рачунарске снаге, а у нужди постоји мала и јефтина надоградња. Према ријечима руководиоца пројекта Роберта Сјаоа (Robert Xiao), многи терминали већ су добро опремљени за ову технологију.

(б92)

