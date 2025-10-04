Logo

Нова црна листа ЕУ: Ко ће бити на списку?

04.10.2025

18:26

Европска унија планира да свом новом пакету санкција дода још 120 бродова за које се тврди да су умијешани у транспорт руских енергетских ресурса, преноси данас портал ЕУ Обсервер.

Према интерним документима које је добио бриселски портал, као дио 19. пакета санкција ЕУ намјерава да стави на црну листу још 120 нафтних танкера, који су наводно повезани са Русијом, чиме би укупан број пловила на тој листи порастао на 568.

ЕУ припрема правне основе и за задржавање најмање 16 "сумњивих нафтних танкера" без заставе, ако убудуће уђу у Балтичко море.

У документима се наводи да то укључује бродове "Адонија", "Апате", "Апус", "Акила II", "Болу", "Брионт", "Етера", "Евердин", "Леона", "Манаслу", "Мира", "Немрут", "Омни - Евали", "Самос", "Тагор" и "Тасос".

Танкерима под санкцијама биће забрањено да пристају у луке ЕУ или да послују са европским фирмама, као што су осигуравајућа друштва или добављачи услуга снабдијевања горивом.

