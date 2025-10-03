Сад је "јасније" зашто је Маск напустио Трампа

03.10.2025
19:20
Генерални директор "Тесле" и "Спејс икса" Илон Маск, постао је прва особа на свијету која је достигла нето вриједност од 500 милијарди долара, наводи "Форбс".
Масково богатство је недавно повећано растом акција "Тесле" и вртоглавим процјенама његових приватних фирми.
Акције "Тесле" су скочиле за скоро четири посто у сриједу, додајући 9,3 милијарде долара Масковом богатству. Укупно, Маск има 500,1 милијарду долара. Масков удио од 12 одсто у произвођачу аутомобила процењује се на 191 милијарду долара.
Аналитичари приписују недавни раст Масковог богатства његовом обновљеном фокусу на пословање. Акције "Тесле" су се скоро удвостручиле од априла, када је објавио да ће се повући са мјеста шефа Одјељења за ефикасност владе (ДОГЕ) предсједника САД Доналда Трампа, како би се посветио својим пословним интересима.
Маск је напустио агенцију након сукоба са предсједником у вези са великим законом о порезима и потрошњи.
Поред "Тесле", Масков свемирски подухват "Спејс икс" процењен је на 400 милијарди долара у августовској понуди за тендер, у односу на 350 милијарди долара у децембру. Његов удио од 42 одсто вреди 168 милијарди долара.
Маск такође посједује 53 процента икс АИ, компаније која је настала када је спојио свој стартап за вјештачку интелигенцију са Иксом. Тренутно је процењена на 113 милијарди долара, али извјештаји сугеришу да би икс AИ ускоро могао да циља на 200 милијарди долара.
Маск је више пута обарао рекорде нето вриједности. Први пут је био на врху "Форбсове" листе у јануару 2021. са 190 милијарди долара, достигао 300 милијарди долара у новембру и прешао 400 милијарди долара у децембру 2024. Сада надмашује оснивача "Оракла", Ларија Елисона, другу најбогатију особу, за 150 милијарди долара.
