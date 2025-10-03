Logo

Дјечије играчке хитно повучене са тржишта

Извор:

Курир

03.10.2025

10:57

Коментари:

0
Дјечије играчке хитно повучене са тржишта
Фото: ec.europa.eu

Систем за брзу размјену информација о небезбједним производима на тржишту ЕУ (РАПЕКС) издао је упозорење о повлачењу играчака из продаје.

Како се наводи у обавјештењу са тржишта је повучен сет пластичних звечки марке "ХиНаиер" због безбедносног ризика за малу дјецу.

Ријеч је о производу из серије "БЕЛЛ", који се састоји од три пластичне звечке.

Hitna pomoć

Свијет

Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана

Према саопштењу, дијелови звечки се лако могу сломити, што доводи до стварања ситних дијелова. Постоји опасност да мало дијете стави ове одломљене дијелове у уста што може довести до гушења.

Пластичне звечке хитно повучене са тржишта ЕУ Фото: ец.еуропа.еу

Подаци о производу:

Бренд: HiNaier

policija rs

Хроника

Претучена два мушкарца у Бањалуци, у нападу кориштене и палице

Бар-код: 8910300094796

Модел: ББ9479/М9479

Земља порекла: НР Кина

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

igračke

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима

Република Српска

Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима

3 ч

0
Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана

Свијет

Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана

3 ч

0
Почела исплата дјечијег додатка

Друштво

Почела исплата дјечијег додатка

3 ч

0
Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства

Хроника

Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства

3 ч

0

Више из рубрике

Критике пљуште! Шејн отвара прве физичке продавнице у Француској

Економија

Критике пљуште! Шејн отвара прве физичке продавнице у Француској

17 ч

0
"Електропривреда" у проблему

Економија

"Електропривреда" у проблему

18 ч

0
Цијена злата на рекордном нивоу због обуставе рада америчке владе

Економија

Цијена злата на рекордном нивоу због обуставе рада америчке владе

18 ч

0
Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

Економија

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner