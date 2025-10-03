Дјечије играчке хитно повучене са тржишта

Систем за брзу размјену информација о небезбједним производима на тржишту ЕУ (РАПЕКС) издао је упозорење о повлачењу играчака из продаје.

Како се наводи у обавјештењу са тржишта је повучен сет пластичних звечки марке "ХиНаиер" због безбедносног ризика за малу дјецу.

Ријеч је о производу из серије "БЕЛЛ", који се састоји од три пластичне звечке.

Према саопштењу, дијелови звечки се лако могу сломити, што доводи до стварања ситних дијелова. Постоји опасност да мало дијете стави ове одломљене дијелове у уста што може довести до гушења.

Пластичне звечке хитно повучене са тржишта ЕУ Фото: ец.еуропа.еу

Подаци о производу:

Бренд: HiNaier

Бар-код: 8910300094796

Модел: ББ9479/М9479

Земља порекла: НР Кина

