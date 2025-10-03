Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима

Извор:
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је да посјета предсједника Милорада Додика Русији и резултати његовог састанка са лидером те земље Владимиром Путином представљају подршку заштити положаја Српске, али и републичким ставовима о посвећености изворним дејтонским принципима, те неприхватљивости мијешања страног фактора у унутрашње послове у БиХ.
Стевандић је рекао Срни да је јако важно што руководство Српске на овакве начине успијева да одржи комуникацију са најбитнијим политичких факторима на Истоку и Западу.
Када је ријеч о Западу, Стевандић је истакао да је ту велики посао за Републику Српску урадила Жељка Цвијановић, која је и српски члан Предсједништва БиХ, док предсједник Српске Милорад Додик ради велики посао за Републику на Истоку.
"На крају крајева, свијет је увијек зависио од договора тих великих сила, због чега је јако важно да Република Српска има добре односе и на једној и на другој страни", појаснио је Стевандић, који је и лидер Уједињене Српске.
Он је нагласио да је састанак Додика и Путина битан и у контексту сједнице Савјета безбједности УН о БиХ, предвиђене за 31. октобар, којом ће предсједавати представници Русије.
"У том смјеру јако је битно да свој положај штитимо преко најјачих земаља, односно гараната Дејтонског споразума. Надам се да то и даље етаблира Републику Српску као државотворни ентитет и друштвену заједницу која чува свој статус, Дејтонски споразум и свој суверенитет и интегритет". нагласио је Стевандић.
Предсједник Русије Владимир Путин састао се јуче у Сочију, на маргинама форума "Валдај", са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
