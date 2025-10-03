Logo

Додик: Спријечићемо сумњиве трансфере оружја из ФБиХ

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је пренио руском предсједнику Владимиру Путину да је Српска поново учинила све да БиХ не уведе санкције Русији и да ће учинити све што може да не дозволи сумњиве трансфере оружја из фабрика намјенске индустрије у ФБиХ које би могло да заврши на украјинском ратишту.

Додик је рекао да је било покушаја да Бошњаци из својих фабрика намјенске индустрије испоруче на сумњив начин оружје које је могло да заврши на украјинском ратишту.

"Не можемо да гарантујемо да није било тајних, али ми ћемо учинити све што можемо да се то спријечи", рекао је Додик Срни.

Додик је навео да га је руски предсједник упознао о ситуацији у вези са развојем БРИКС-а и разговорима са америчком страном.

"То је нешто што је важно чути да би се и ми могли позиционирати на питањима важним за нас саме", додао је Додик.

Руски предсједник је, како је навео, оцијенио да су толерантни односи између заједница у Русији и да би то волио да види и на другим странама.

Синагога-Манчестер-напад-2102025

Свијет

Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

"Међународни интервенцинизам је довео до тога да односи између хришћана и муслимана Бошњака у БиХ буду овако драматично лоши. Готово да нема начина да се то поправи, то је била моја оцјена", рекао је Додик.

Предсједник Српске је истакао да из БиХ мора да оде било који странац, не само Кристијан Шмит, него и судије Уставног суда БиХ и онај ко покушава да намеће одлуке.

Додик је рекао да се Путин са тим слаже, напомињући да Русија води политику сарадње и пријатељства.

Предсједник Српске је навео да је пресуђивањем на бази декрета које је донио странац у БиХ, а не на бази закона, срушена не само политичка, него и правна заједница у БиХ, те да то може да буде санирано уколико ти декрети буду укинути.

"Бошњаци су у жељи да Србима учине зло прихватили да пресуђују на бази тих декрета, а не на бази закона", рекао је Додик.

звезда-02102025

Фудбал

Остаје жал: Звезда поражена од Порта

Додик је навео да је Путину објаснио ситуацију у којој се нашао, шта се десило на суду, да је осуђен на годину дана затвора коју је исплатио, да су му забранили да обавља извршне функције шест година, али да му не могу забранити да буде политички активан и на функцији предсједника странке.

"Имајући у виду да не направимо никакав погрешан потез који би острашћеним примитивцима са Запада који су и направили све ово овдје у БиХ дали нови повод за било шта, одлучили смо да идемо са тим да је неприкосновена воља народа на страни политичке опције коју ја заступам и водим", рекао је Додик.

Милорад Додик

